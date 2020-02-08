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Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin tecrübeli futbolcusu Kenan Özer maçın hakemi Alper Ulusoy'u eleştirdi.

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Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin tecrübeli futbolcusu Kenan Özer maçın hakemi Alper Ulusoy'u eleştirdi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı-siyahlı futbolcu, karşılaşmanın son bölümlerindeki penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün karşılaşmanın hakemine pozisyonla ilgili olarak "penaltı" dediğini vurgulayan Kenan Özer, şunları kaydetti:

"Gökhan'ın bir müdahalesi var. Hakem kendimi yere attım diye sarı kart verdi. Pozisyondan sonra Gökhan'a 'Doğruyu söyler misin?' dedim. O da sağ olsun 'Hocam, Kenan'a müdahalem var, kendini yere atmadı, penaltı.' dedi. Hadi bana inanmadın, Gökhan'a inanmadın, VAR var kardeşim. Bu VAR neden var? ya da bize yok mu? Her pozisyonda gittin 10 dakika pozisyonu izledin. Beşiktaş'a olmayan bir penaltı verdin. Beşiktaş hak ederek kazandı, ona bir şey demiyoruz ki ama benim üç sarı kartım vardı, o yüzden dokundu bana."

Yaşananlara anlam veremediğini söyleyen Kenan Özer, "Zaten maç 2-0, bitmiş gitmiş. Versen ne olur, vermesen ne olur. Pozisyon penaltı, onu vermedin sarı kart bari verme. Git VAR'a bak. Niye bakmıyorsun kardeşim. Nedir bu. Bu adaletsizliğe anlam veremiyorum. Söyleyecek bir şey yok. Allah'a havale ediyorum Alper Ulusoy mudur, nedir. Yapacak bir şey yok. Kaybettik, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Zirve adına güzel bir galibiyet aldılar." şeklinde konuştu.

Alper Ulusoy, Kenan Özer, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:06 Kaynak: AA
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