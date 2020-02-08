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Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Kevin-Prince Boateng, kendisi için unutulmaz bir maç olduğunu söyledi.

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Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Kevin- Prince Boateng, kendisi için unutulmaz bir maç olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Boateng ilk maçında gol atmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çok mutluyum, harika oldu. Bundan daha iyisi olamazdı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün kazanmak çok önemliydi. Kazandık ve keyfini taraftarlarımızla birlikte çıkardık. İlk yarıda zorlandığımız bölümler oldu ama şunu biliyorduk; golü bulduktan sonra rakip alan bırakacaktı. Öyle de oldu." diye konuştu.

Boateng, duygularını "Birçok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler. Tüylerim diken diken oldu." şeklinde dile getirdi.

Saha içinde nerede görev verilirse oynayabileceğini belirten Beşiktaşlı futbolcu şunları kaydetti:

"Farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncuyum. Teknik direktörümüz nerede ihtiyaç duyarsa orada görev alacağım, takıma katkı vermeye çalışacağım. Tabii ki de gole yakın bölgelerde oynamayı tercih ediyorum ama teknik direktörümüz uygun görürse daha geride de oynayabilirim. Hala gol atabilirim buna inanıyorum. Her zaman takıma katkı yapmak için hazır olacağım."

Kevin Prince Boateng, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:10 Kaynak: AA
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