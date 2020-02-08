Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, içinde bulundukları durumdan dolayı kazanmalarının önemli olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz durum kredimizin olmadığını gösteriyor. Yukarıya yakın olmak için kazanmak zorundayız, her hafta mesafe kat etmek zorundayız." dedi.

İyi oyunlarını skorla birleştirmeleri gerektiğini kaydeden Yalçın, "Bizim için iyi hafta sonu oldu, mutluyuz. Galibiyet camianın bütünleşmesi için önemliydi. Bugün ciddi birlik beraberlik vardı, en hoşumuza giden bu oldu." diye konuştu.

Gaziantep FK karşısında oyuna tutuk başladıklarını anlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakipler çok savunma yapıyor, set oynamak zorunda kalıyoruz. O nedenle rakibi açmakta zorlanıyoruz. İlk yarıda ağır oynadık. İkinci yarıda oyuncu değişikliğiyle daha iyi oynadık. Boateng takımın ön tarafta olmasını, topun bizde kalmasını ve böylece kolay hücum etmemizi sağladı. Fazla adamla ceza alanına girmemizi sağladı, skor yapmamızı kolaylaştırdı."

Ligde uzun bir yarış sürecinin olduğunu vurgulayan Yalçın, her hafta üstüne koyarak ilerlemek istediklerini dile getirdi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve Gaziantep FK maçıyla sahalara dönen Jeremain Lens ile ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, şunları söyledi:

"Lens kötü oyuncu değil, fizik gücü olan bir oyuncu. İşler iyi gitmediğinde oyuncular demoralize oluyor. Oyunun son yarım saatinde iştahlı Beşiktaş vardı, oynamak isteyen takım vardı. 80-90 dakika arasında bile baskı yapan oyuncu grubu vardı. Boyd var. Boateng katıldı, Necip ve Lens döndü. Kulübemiz de güçlendi, hamle yapacak gücümüz oldu. Oyuna soktuklarımız katkı verdi."

Maçın ikinci yarısında görev vermediği Adem Ljajic'in performansının düşük kaldığına dikkati çeken Yalçın, "Takımın gerisinde kaldı. Üretme sorunu yaşarken Adem'in yardımcı olması gerekiyordu. Boateng, ikinci yarı o yardımı hücum anlamında yaptı. Adem de fizik gücünü artırıp takımın içine katılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş dönemlerde futbolcu olarak Beşiktaş formasını giyen Yalçın, teknik direktör olarak takımın başında olmasıyla ilgili duyguları konusunda şöyle konuştu:

"Uzun yıllar sonra buraya gelmek farklı duygular yaşatıyor. İnsanın içi kıpır kıpır oluyormuş. Sağa sola bakıyorum neredeyim diye... Yavaş yavaş alışacağız."

"Değişim gerekiyor"

Kazandıkları Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarının kendileri için ölçü olmadığını belirten Yalçın, "Şu anda ölçü zor. Değişim gerekiyor, bunun için kazanmak lazım. Kazanmadığında istediğin kadar iyi oyna. Futbolda sonuç gelmediğinde istediğini yapamazsın. Fizik gücümüz, moralimiz yukarıya çıkacak. Sonucunda ne olur göreceğiz. Biraz zor. Bundan sonra zor maçlar oynayacağız. Başakşehir, Trabzon, Alanya maçlarımız var, ölçü bunlar olacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışının içinde olmak istediklerini kaydeden Yalçın, "Büyük takımlar için yarışın dışında kalmak maalesef işleri zorlaştırıyor. Büyük takımda yarışın dışında kalırsak ondan sonra sezonun devamında oyuncuları motive etmek çok zor. Mutlaka bu yarışın içinde olmalıyız. Bir yerden bir şeyi yakalamak zorundayız. Elimizde yarışın içinde kalmaktan başka bir şey kalmadı." diye konuştu.

"Takımımız kötü değil"

Yalçın, takımın başına gelmesiyle neyin değiştiği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benden öncesini yargılamak doğru olmaz. Mental değişiklik gerekiyor. Kaybetmeye alışmış oyuncu grubu var, bu çok sıkıntılı. Daha önce 6-7 zor şarttaki takımda çalıştım. Onun için değişimin nasıl olacağını biliyorum. Önce kafalarını değiştirmek lazım, işin oyun tarafı kolay. Takımımız kötü değil, yetenekli oyuncularımız var. Sadece birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Taraftar, yönetim beraber hareket etmek zorundayız. Her oynadığımız maçı kazanmak zorundayız ve kazanmak için çıkacağız."

Daha önce teknik direktörü olan Mircea Lucescu'nun kulüpte tekrar görevlendirileceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Yalçın, "Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim. Onunla ilgili negatif yorum yapmam. Gelecekse istediği her göreve gelebilir. Hangi görevi istiyorlarsa getirebilirler." ifadelerini kullandı.

"Önümüzde zor bir 5 hafta var"

Şampiyonluk konusunu konuşmanın erken olduğunu anlatan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Puan cetvelinde şampiyonluğu konuşacak pozisyonda değiliz. O pozisyona gelirsek ne gerekirse konuşuruz. Önümüzde zor bir 5 hafta var. Ondan sonra ne planladığımızı ve hedefimizin ne olduğunu net olarak söyleyebilirim. Çok değerli 5 hafta var. Kazanmak zorundayız. Bu 5 haftadan çıkarsak o zaman farklı şeyler konuşabiliriz."