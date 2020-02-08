Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a sahasında 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın hakeminin yönetimini eleştirdi.

Hamzaoğlu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında kazanmak için çıktıkları müsabakadan mağlubiyetle ayrıldıkların söyledi.

Trabzonspor'un takımlarını yenmesinin çok normal bir sonuç da olabileceğini ifade eden Hamzaoğlu, "Bugün yine oyundan koptuk, futbolun dışına taşındı oyun. Şimdi burada konuşsak bir türlü, konuşmasak bir türlü. Bütün kurallarımız maalesef susturmaya yönelik. O yüzden içimiz çok dolu, söyleyecek çok şey olmasına rağmen, belki üstünkörü bazı şeylere değinip geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllardır kenardan futbolu yönettiklerini, saha içinde de olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Yani bunlar oluyor, eğer rakip sana direkt tabanla gelmiyorsa bu olmaz, ne yapsın oyuncumuz o zaman söyleyelim; 'Hiçbir topa ceza sahası içerisinde ayağınızı uzatmayın, kafanızı uzatmayın. Böyle mi futbol oynayacağız artık, dokunmadan, temas etmeden." şeklinde görüş belirtti.

Hamzaoğlu sahada kalmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Sahada kalmaya çalışırken oyuncularımızı buna motive etmeye çalışıyorken, sahada böyle bir kararla bütün oyun kopuyor, saha içinde ondan sonra oyuncuları tutamıyorsunuz." dedi.

Hamzaoğlu, "Bir mücadele veriliyor, bu kadar ucuz olmaz yani bazı şeyler, bu kadar ucuz olmaz. Biraz daha öz güvenli olmak lazım, biraz daha gördüğümüzü, gerçekten gördüğümüzü çalabilmek lazım ama herkes için bunu eşit yapmak lazım. Maalesef bunda biraz sıkıntılarımız var gibi görünüyor. Herkes de görüyor, konuşuyor. Ben belki ilk defa konuşuyorum diye garip geliyor." diye konuştu.

Hakem Hüseyin Göçek'in kararlarını eleştiren Hamzaoğlu, "Daha sonra 3 oyuncumuzu da çıkardım, hiç olmazsa boşu boşuna kendimizi üzmeyelim, yıpratmayalım sinirlerimizi boşuna harap etmeyelim diye. Biz doğrulardan vazgeçmeden mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'u da kutladığını dile getiren Hamzaoğlu, "Kesinlikle kazandıkları maçın hakkını yiyemem, iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynadık. Zaman zaman iyi de oynadık, iyi şeyler de yaptık. Ama bu maçta böyle bitti, şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız." şeklinde sözlerini tamamladı.

Çimşir: "Pozisyon penaltı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de basın toplantısında maçı değerlendirmeden sadece basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çimşir, 90+2 dakikada bir pozisyonda Baiano'yu ittiği gerekçesiyle Sörloth'a sarı kart veren hakem Hüseyin Göçek'in VAR ekranından pozisyonu tekrar inceledikten sonra kartı kırmızıya çevirmesine ilişkin soruyu şu şekilde cevapladı:

"Pozisyon öncesinde faulü bizim almamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul, sonrasıyla ilgili bize kırmızı kart olarak geri dönüyor. Oyunculara biraz daha sakin olmaları gerektiğini sahada kalmak için mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Ama hakemin de o pozisyonu o dakikadan sonra oraya getirmemesi gerekiyordu. Tabii önemli bir oyuncuyu kaybettik. Trabzonsporlu oyuncularının hepsinin de sahada kalmak için daha çok mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum."

Penaltı pozisyonuna yönelik soruya da Çimşir, "Pozisyon penaltı. Rakip oyuncunun direkt tabanı var." cevabını verdi.

Hamzaoğlu'nun penaltı olmadığına yönelik değerlendirmesine ilişkin ise Çimşir, "Ben tabii hocayı dinlemedim, ama benim tarafımdan bakıldığı zaman net bir penaltı." yorumunu yaptı.