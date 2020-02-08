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Maçın ardından

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalarak aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını söyledi.

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalarak aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erol Bulut, oyuncularını tebrik ederek, "Burada istediğimizi aldık mı, oyuna baktığımızda evet. Düşüncemiz kazanmaktı, pozisyonlarımız da vardı. Kaçırdığımız penaltı var. Rakibinde pozisyonları var. Rakip daha çok topla oynadı. Zaten bu şekilde çalışmamızı yapmıştık. Sonuçta Fenerbahçe deplasmanında baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Futbolcularım iyi mücadele etti. Aldığımız 1 puandan mutluyuz, yolumuza iyi bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncusu Papiss Cisse'nin kaçırdığı penaltıyı kullanmasını istemediğini anlatan Bulut, "İkinci penaltıyı Bakasetas'ın atmasını istedim. Bende hissettim kaçırabileceğini. Futbolda sonuçta bunlar oluyor. Cisse önemli bir futbolcu bizim için. Kaçırdığı penaltılar oldu, yine olacak. Bizim için önemli futbolcu." dedi.

Erol Bulut, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'le ilgili sonuca etki edip etmediğiyle ilgili soruya ise, "Ne gibi hakem sonuca etki etti? hakemin yanlış karar verdiğini görmedim. Bize de rakibe de penaltı verdi. Mustafa'nın pozisyonunu izlemedim, bu yüzden bir şey söylemeyeceğim." cevabını verdi.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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