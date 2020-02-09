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Maçın ardından

6 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, tempolu ve ligin üst sıralarına yakışan bir mücadele olduğunu ifade etti.

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, tempolu ve ligin üst sıralarına yakışan bir mücadele olduğunu ifade etti.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hava ve saha şartları zorlu bir maç oynadıklarını söyledi.

Çok çekişmeli bir maç ortaya çıktığını belirten Buruk, "İki takım da oyun içerisinde kaldı ve kazanmak için elinden geleni yaptı. Tempolu, istekli özellikle televizyon başında maçı izleyenler için güzel bir maç oldu." diye konuştu.

Kazanmak istediklerini, rakipleri Sivasspor'un da maçı kazanmak istediğini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Oyun elimize geldi, özellikle 80'inci dakikada yediğimiz gole baktığımızda 1-0'ı koruyabilirdik. Daha sonra iki takımın da pozisyonları oldu, iki takım da kazanabilirdi. Birer puana bakınca bizim için özellikle Sivas deplasmanında çok kötü bir sonuç olarak görmememiz gerekiyor ama 80. dakikada gol yemesek, daha iyi savunma yapabilseydik 3 puanla ayrılma şansımız da vardı. Hem Sivasspor'u hem de kendi oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Güzel ve tempolu bir karşılaşma oldu; istekli ve ligin üst sıralarına yakışan bir karşılaşma oldu. Bundan sonraki hafta Beşiktaş ile oynuyoruz. Yine bütün takımlar birbiriyle oynayacak. Bu periyot içerisinde en yüksek puanı toplayanlar kendine avantaj yakalayacak ama lig yarışı zorlu bir şekilde sürüyor. Bu zorlu sürecin içerisinde de en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Hakem genel olarak takdir haklarını Sivasspor'dan yana kullandı"

Buruk, bir basın mensubunun, karşılaşmanın ikinci yarısında Sivasspor'un penaltı beklediği pozisyonla ilgili sorusu üzerine, pozisyonu penaltı olarak değerlendirmediğini söyledi.

Hakem Halis Özkahya'nın yönetimine ilişkin Buruk, "Taçtır, kornerdir, faullerdir, kartlardır... Bu anlamda çok kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum ama oyun içerisinde birkaç pozisyonda tartışma da çıktı. Hakem genel olarak takdir haklarını Sivasspor'dan yana kullandı ama penaltı pozisyonuyla ilgili benim görüşüm o, tabii ki siz farklı düşünebilirsiniz. Siz daha iyi biliyorsanız hakemliği siz yapabilirsiniz o zaman." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'a övgüde bulunan Buruk, "Kadro maliyeti ve gösterdiği performansla şu an en başarılı takım olarak görüyorum Sivasspor'u." ifadesini kullandı.

Okan Buruk, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:56 Kaynak: AA
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