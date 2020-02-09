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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 4-2 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın hakemini eleştirerek, "Artık Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım." dedi.

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TFF 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 4-2 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın hakemini eleştirerek, "Artık Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım." dedi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın hakemi Alper Çetin'in sonuca etki ettiğini belirtti.

Karşılaşmada 2-1 öndeyken penaltılarının verilmediğini dile getiren Taşdemir, "Çok fazla değerlendirecek bir şey yok. Oyunun büyük bölümünde çok iyi oynadık, Bursaspor'dan çok daha fazla ürettik. 2-1'den sonra oyunu koparacağımız noktada maalesef Alper hoca devreye girdi, 3-1 olmasını engelledi. Akabinde golü yedik. Dolayısıyla oyunun kopma noktası orasıydı. Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüm. Artık Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle gittiği zaman bir şeyler değişmez." ifadelerini kullandı.

Üzülmez: "Hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz"

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise "Eskişehirspor mağlubiyetinden sonra zirveden kopmamak adına önemli bir maçtı." dedi.

Maçın başında öne geçtiklerini anlatan Üzülmez, "Golden sonra ilk yarıdaki futbol bize yakışmadı. Golün ardından maç bitti görüntüsü içindeydik. Üst üste hatalar sonucu 2-1 yenik duruma düştük. İkinci 45 dakikaya baktığımızda ise Bursaspor'a yakışan bir görüntü içindeydik. Değişikliklerin olumlu anlamda bize katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bugün bizim için kazanmak önemliydi. İkinci yarıdaki oyunla beraber kazanmak açıkçası bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Üzülmez, ilk yarıdaki oyundan gerekli dersleri çıkaracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen zirvenin içindeyiz. Bu soğukta, karda kışta destek veren Bursaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Şunu belirtmek lazım, saha içerisinde sıkıntılar var. Bizler çözmeye çalışıyoruz ama saha dışındaki sıkıntılar için şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi gerekiyor. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibim, onlar işlerini yapmaya çalışıyor. Hedefler doğrultusunda üzerimize düşenler var, beklentiler belli. Zaman zaman acı çekiyoruz ama sonuç olarak hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Bursaspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:06 Kaynak: AA
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