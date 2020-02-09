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Maçın ardından

7 saat önce

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 yendikleri maçta erken yedikleri gollerin dirençlerini düşürdüğünü söyledi.

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 yendikleri maçta erken yedikleri gollerin dirençlerini düşürdüğünü söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çapa, Galatasaray'ı iyi analiz ederek maça çıktıklarını belirterek, "Ancak yeni olduğu için bizim takımın neler yapabileceğini görmek istiyorduk. Çok sayıda yeni oyuncumuz var. Durumuzu görme adına iyi bir maçtı. Çok erken goller yedik. Yediğimiz ilk 2 gol tamamen yeni olan takımımızın direncini düşürdü. Eğer 30-35 dakika maçı golsüz berabere götürebilseydik, değişik bir maç izlerdik. Yediğimiz goller de çok enterasan goller. Biraz da talihsiz goller. İkinci yarıda ceza sahası etrafında bir hayli topla buluştuk ama koordinasyon eksikliğinden dolayı pozisyona giremedik." diye konuştu.

Fuat Çapa, maçın kendilerine önemli veriler sağladığını anlatarak, "Bundan sonraki birkaç maçımız, doğrudan ligde kalma mücadelesi veren takımlara karşı. Bu maçlar bizim adımıza hayati maçlar. Koordinasyonu ve birlikte oynamayı sağlayıp, sonuç almaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Çapa, Kasımpaşa'da devre arasında yapılan kadro revizyonuyla ilgili soruya, "Bu kadar değişiklik olduysa bunun bir nedeni vardır. Bir kulüp, nedensiz bu kadar oyuncu değişikliğine gitmez." şeklinde yanıtladı.

Galatasaray, Fuat Çapa, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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