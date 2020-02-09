TFF 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Boluspor'u 2-1 yenen Altay'ın teknik teknik direktörü Ali Tandoğan, çalıştıklarını sahaya yansıtarak maçı kazandıklarını belirterek, "Daha önümüzde çok karşılaşma var, maç maç ilerleyeceğiz." dedi.

Tandoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un ligdeki konumundan dolayı müsabakanın zor geçeceğini beklediklerini ve bunun da gerçekleştiğini söyledi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Ali Tandoğan, şöyle konuştu:

"Yediğimiz golden sonra yapmış olduğumuz iki değişiklik vardı. Bu değişikliklerden sonra hemen golü bulduk. Taraftarımızla beraber o coşkuyu arkamıza aldıktan sonra ciddi bir baskı uygulamaya başladık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık ve sonucunda bir maçı daha kazandık. Daha önümüzde çok karşılaşma var, maç maç ilerleyeceğiz. Oyuncularıma ve tüm çalışanlarımıza vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ederim."

Tandoğan, mücadelelerinden dolayı Bolusporlu futbolcuları da tebrik etti.

Özköylü: "Bu takımın ligin sonuncusu olması gerçekten inanılmaz"

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi mücadele etmelerine rağmen mağlup oldukları için üzüntü duyduğunu ifade etti.

İlk yarıda öne geçtiklerini ve buldukları pozisyonları değerlendiremedikleri için farkı açamadıklarını aktaran Özköylü, "İkinci yarı maçın başında yine her zamanki hatalarımızdan bir tanesini yaptık. Topla gereksiz bir şekilde fazla oynama, orta sahada gereksiz şekilde risk almak bizim kalemizde gol görmemize sebep oluyor." dedi.

Osman Özköylü, hakemin kararlarını da eleştirerek, "Her pozisyona sarı kart verdi. O kadar ucuz, o kadar basit sarı kartlar ki. Rakip takımın sağ beki bizim oyuncumuzun ayaklarını yerden kesiyor, sarı kart göstermiyor. Gökhan olması gereken bir müdahaleyi yapıyor, faul ama sarı kart çıkarıyor. Bu kadar ucuz kart olmaz. Böyle kart gösterirseniz sahada oyuncu kalmaz." şeklinde konuştu.

Ligde 12 maçtır kazanamadıklarını ve bu nedenle durum değerlendirmesi için yönetimle konuşacağını vurgulayan Özköylü, şunları kaydetti:

"İkinci devre öncesinde bir sürü yeni transfer yaptık, iyi oynuyoruz, oynadığımız maçlarda gösterdiğimiz mücadele çok iyi. Bu maçta ilk 45 dakika çok iyi ama ne oluyorsa bir anlık hata yapıyoruz, faturası bize ağır oluyor. Takıma katkı yapamamaktan dolayı, üzgünüm. Artık makas daraldı, maç sayısı azaldı. Bu takımın ligin sonuncusu olması gerçekten inanılmaz. Yönetimimizle oturacağız, konuşacağız kan değişikliği yapılması gerekiyorsa, yapılsın. Önemli olan burada Boluspor. Yapılması gereken şey neyse oturup ona göre kararımızı vereceğiz."