TFF 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktör yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bundan sonra kaybedilecek her puan seni şampiyonluktan uzaklaştırıyor. Daha sakin olmak lazım, panik yapmamak lazım. Çünkü bizim takımın kalitesinde bu var. Sakin olabilirsek bu ligin üstünde bir takımız." dedi.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı çok iyi oynayamadıklarını söyledi.

İkinci yarı oyunu dengelediklerini aktaran Şimşek, "İkinci golü bulduk ve korumayı da bildik. Kazanma isteğimizi çok iyiydi." yorumunu yaptı.

Şimşek, maç sonu yaşananlar hakkında şunları dile getirdi:

"Kartlar canımızı sıktı. Önümüzdeki hafta için bayağı cezalı oyuncumuz oldu. Birçok oyuncumuz 3 sarı kartlı duruma düştü. Pote ve İbrahim Akdağ ligde cezalı duruma düştü. Bunlar bizim için sıkıntılı bir durum olacak ama geniş bir kadroya sahibiz. İlk yarı biraz panik yaptık. Maçtan önce de devre arasında da bunu söyledik. Sakin olursak bizim takım daha iyi oynar. Sakin olmamız lazım ama oyuncular bir an önce gol atmak istiyorlar. Bazen 90. dakikada gol atıp maçı kazanabiliyorsunuz. Artık kolay maçta yok. Her takım bize karşı ekstra ekstra motiveli çıkıyor. Bundan sonra kaybedilecek her puan seni şampiyonluktan uzaklaştırıyor. Daha sakin olmak lazım, panik yapmamak lazım. Çünkü bizim takımın kalitesinde bu var. Sakin olabilirsek bu ligin üstünde bir takımız."

Özbalta: "İyi mücadele ettik"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise sezonun ikinci yarısına başladıktan sonra 3 maçta bir puan kazandıklarını hatırlattı.

Oynadıkları müsabakalarda iyi oyun oynadıklarını anlatan Özbalta, "Mücadele gücü yüksek, hakemin son düdüğe kadar oyunu bırakmayan bir takımım var. Bu anlamda mutluyum, gururluyum." dedi.

Özbalta, Erzurumspor karşısında başa baş oynayan takımı olduğuna değinerek, şunları ifade etti:

"Keçiörengücü'nün amacı ligi ilk altıda bitirmek. Bugünde buraya o doğrultuda geldik. Elimizde bazı avantajlar vardı, önceki maçlarda bunları kaybettik. Buraya kazanmak için geldik ve kazanmak adına oynamaya çalıştık. Az gol atan ve az gol yiyen bir takımız. Bugün Erzurumspor'un da çok net pozisyonları yoktu. İkinci yarı pozisyon anlamında bir pozisyon harici net pozisyonumuz olmadı. Maçın hakkı aslında sanki beraberlik gibiydi. Tabii ki futbol. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık, iyi mücadele ettik."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri maç sonunda yaşanan olaylarda kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına çıkamadı.