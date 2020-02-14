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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Erken gol bulsak maçı çevirebilirdik.

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TFF 1. Lig'de Osmanlıspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Erken gol bulsak maçı çevirebilirdik." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakaya iyi başladıklarını ve öne geçmeyi başardıklarını söyledi. Yaptıkları basit hatalarla 2-1 geriye düştüklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün biraz daha çabuk oynamamız gerekiyordu. Maçın ikinci yarısı skoru değiştirmek için hamleler yaptık. Erken gol bulsak maçı çevirebilirdik. Son dakikada da olsa golü bulduk ve maçı berabere bitirdik. Rakibimizle puan farkını korumamız önemliydi."

İsmet Taşdemir: "Oyundan ve mücadeleden memnunum"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de İzmir'den galibiyetle dönemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Rakiplerine karşı iyi önlem aldıklarını ve Altınordu'nun zaaflarından yararlandıklarını kaydeden Taşdemir, "Zor bir maçtı aslında. Altınordu güçlü bir takım. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Bunu önümüzdeki maçlara da yansıtırsak hedeflediğimiz puanları alırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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