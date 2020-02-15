TFF 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'a 3-2 mağlup olan Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, "Bu takım şu anda yine lider ama ne kadar bonusumuz varsa bugüne kadar harcadık. Bundan sonraki süreçte, inşallah tekrar işleri yoluna sokarız ve hedefe emin adımlarla gideriz." dedi.

Bayram Toysal, maçından ardından düzenlenen basın toplantısında, hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını, gol de bulduklarını belirten Toysal, şunları kaydetti:

"Daha sonraki süreç 3-1 geriye düştük, toparlamaya çalıştık 3-2 oldu, maalesef çeviremedik, yapacak bir şey yok. Mağlubiyetten ders çıkaracağız, önümüze bakacağız. Taraftarın tepkisi gayet normal. Bunlar futbolun içerisinde var. Biz bundan sonraki süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz. Bu takım şu anda yine lider ama ne kadar bonusumuz varsa bugüne kadar harcadık. Bundan sonraki süreçte, inşallah tekrar işleri yoluna sokarız ve hedefe emin adımlarla gideriz."

Vural: "Bu galibiyeti, Başkanıma armağan ediyorum"

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise karşılaşmanın kendileri için 3 puanın ötesinde çok şey kazandıran bir maç olduğunu söyledi.

Bu galibiyetin ligin en iyi ekibine karşı alındığını belirten Vural, "Tabii ki diğer rakiplerimizde de artık Akhisarspor'un çok ciddi bir takım olduğu kanaati oluşacaktır. Bu bize bir avantajdır." dedi.

Oyunun çok güzel başladığını kaydeden Vural, hemen hemen sıfır hatayla mükemmel bir oyun oynadıklarını aktardı.

Hak ederek iyi oynadıkları maçı 3-2 kazandıklarını ve haftayı tamamladıklarını ifade eden Vural, "Hataysporlu taraftarlardan ricam bu genç kardeşimize sahip çıksınlar, bu oyun böyle herkes kazanmak istiyor. Dolayısıyla tabanca gibi bir takım Hatay, ben inanıyorum şampiyon olacaklarına, en azından birinci olarak çıkacaklarına... Umarım bu sarsıntı onları fazla sıkıntıya sokmaz." diye konuştu.

Hakem Bülent Birincioğlu ve ekibine de teşekkür eden Vural, maçı sıfır hatayla yönettiklerini savundu.

Oyuncularını da tebrik eden Vural, şunları kaydetti:

"Mutluyuz, bu 3 puandan öte bizim diriliş maçımızdı. Bize o kadar çok şey kazandıran bir maç oldu ki hem oyuncularımızın bize olan güveni arttı, uygulamaya güveni arttı hem de taraftarlarımız sağ olsunlar buraya kadar gelmişler, önümüzde oynayacağımız iki maç var, buna daha ilgi duyacaklarını sanıyorum. Ben korkunç bir moral, atmosfer değişimi olacağına inanıyorum. O yüzden de çocuklarımın ayağına sağlık diyorum. Bu galibiyeti güzel, genç ve hakikaten başarmak isteyen Başkanıma armağan ediyorum."