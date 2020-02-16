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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, 4 hafta aradan sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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TFF 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, 4 hafta aradan sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bugün huzurlu oldukları dile getirerek, "4 haftadır kazanamadığımız için üzerimizde bir baskı hissediyorduk. Görevimizi yerine getirmenin verdiği bir rahatlıkla buradayız. Şükür bugün huzurlu ve mutluyuz." dedi.

Altay'ın iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Özbalta, "Biz her zaman şunu söyledik. İç ya da dış saha nerede olursak olalım çekinmeden oynayacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün de oyuncularımız bunun örneğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi bir mücadele, iyi bir oyun oldu" diyen Özbalta, maça iyi başlamadıklarını belirterek, "Maçın başında biraz bocaladık. Bunun sebebi de şu. Altay takımının hocası Balıkesir'in başındayken ilk yarı buraya gelmişti. Bizimle alakalı, oyun düzenimizle ilgili, oynatmamaya dönük bayağı çalışmışlar. Özellikle ilk 20-25 dakikada organizasyonlarımızı tıkayarak bence başarılı da oldular. Hızlı hücumlarla 2. golü de bulduk. 3 hatta 4. golü bulacak fırsatlarda yakaladık. Neticede gol yemeden temiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Ali Tandoğan: "Bu kadar basit hakem hatası olmamalı"

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise iyi oynadıkları halde maçı kaybettiklerini söyledi.

Çok sıkıntılı bir zeminde oynadıklarını vurgulayan Tandoğan, "Ona rağmen oyuncularım ellerinden geleni, en azında 41. dakikaya kadar yaptı. Çok şanssız bir gol yedik." dedi.

Maçın hakemine tepki gösteren Tandoğan, şunları kaydetti:

"Futbolu futbol oynamak için sahaya çıkan futbolculara bıraksınlar. Bu tür kelimeleri kullanmayı seven biri değilim. İllaki hatalarımız var. Biz de kendimizi eleştireceğiz elbette. Ancak hakem ne kartı verdi, ne de ofsaytı verdi. Sonra mağlup olduk. Ancak eğer maçın önüne hakem geçerse o zaman maçı kaybetmek doğal olur. Burada VAR sistemi de yok. Olsaydı bu hakem yaptığı hatalardan dolayı hakemliği bırakabilirdi. Bu kadar basit hakem hatası olmamalı. Konuşmayalım diyorum ama biz de burada büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Şampiyonluğu hedefleyen bir takımız. Bu kadar mücadele ediliyor ama bir hakem hatasıyla golü yiyorsunuz. Bana göre bir adım o pozisyon ofsayttı. İnşallah vicdanları rahat olur."

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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