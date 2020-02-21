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Maçın ardından

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Hatayspor'a 1-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, "Maçı kazanacak fırsatları da bulduk, değerlendiremedik.

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TFF 1. Lig'in 23. haftasında Hatayspor'a 1-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, "Maçı kazanacak fırsatları da bulduk, değerlendiremedik. Bir şey bitmiş değil." dedi.


Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özer, takım olarak sahada tüm güçleriyle mücadele verdiklerini söyledi.

Özer, karşılaşmaya ilişkin şöyle konuştu:


"Maçı kazanacak fırsatları da bulduk, değerlendiremedik. Bir şey bitmiş değil. Mücadeleden mutluyum. Çocuklar sakatlık ve hastalık demeden iyi mücadele ediyor. Yazık oldu. Golü de bulabilirdik. Atsaydık oyun değişirdi. Yediğimiz golde de kendi kalemize attık. Gerçekten çok üzgünüz. Elimizde fazla oyuncumuz da yok. Sakat oynayan oyuncuların yerine yenisini de alamıyorsunuz. Şehir ve taraftar adına çok üzüldüm. Bu futbola bu sonuç hiç yakışmadı. Yine de oyuncularımı azminden ötürü kutluyorum."

Mehmet Altıparmak: "Lider gibi oynadık"


Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Eskişehirspor'u tebrik ederek, "Sahada çok koştular ve güzel mücadele ettiler. Tebrik ediyorum. Lider gibi oynadık ve kazandık." dedi.


Son dakikada golü bulmanın sevincini yaşadıklarını belirten Altıparmak, "Direkten dönen toplarımız var. 3 puanı hak eden bir futbol oynadık. Eskişehirspor takımını tebrik ediyorum. Yakaladıkları birkaç pozisyon var. Muhteşem bir taraftarları var ama biz gerekli olan üç puanı aldık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Üç puanı buraya kadar gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bugünkü mücadeleden çok mutluyuz. Galibiyet güzel bir şey. Uzun süredir puan kaybediyorduk. Üst üste oynayacağımız maçlar arifesinde bu zorlu deplasmandan aldığımız üç puan çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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