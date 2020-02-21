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Maçın ardından

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenen Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, galibiyetle rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

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TFF 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenen Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, galibiyetle rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadelesi birbirine denk iki takımın karşılaştığını dile getirerek, "Zor bir maçtı. Golü atanın skoru koruyacağı bir maç olacaktı, nitekim öyle de oldu. İkinci yarı bir fırsat bulduk, golü attık." dedi.

Teknik direktör Taşdemir, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Oyuncularımız canla başla mücadele etti. Geçen hafta ve önceki hafta yaşadığımız şanssızlıkları yaşamadan çok şükür galibiyetle bitirdik. Bu galibiyet bizim için önemliydi. Çünkü alt taraflarda kıyasıya bir mücadele var. Dolayısıyla zor, henüz bitmiş de değil. Sadece rahat bir nefes aldık. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı bu oyun disipliniyle devam ettirip bize lazım olan puanları alır, alt sıralardan bir an önce yukarı çıkarız."

Dilaver Mutlu: "Artık Adana Demirspor maçını düşüneceğiz"

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise iyi oynamadıklarını belirterek, Osmanlıspor'u tebrik etti.

"İlk yarıda maç dengeli bir şekilde geçti. İki taraf da fazla pozisyon bulamadı." diyen Mutlu, şunları kaydetti:

"İkinci yarı bir anlık konsantrasyon eksikliğimiz oldu. Kendi attığımız bir taçtan golü yedik. Golü çıkarmak için risk aldık. Son saniyelerde kalecimiz de ileri çıktı. Berabere kalırız diye düşünürken ikinci golü de yedik, mağlup olduk. Artık salı günü oynayacağımız Adana Demirspor maçını düşüneceğiz. Burada kaybettiğimizi orada telafi etmek istiyoruz. "

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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