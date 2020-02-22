Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la 2-2 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, ligde kalacaklarına inandıklarını bildirdi.

Maçın ardından, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la 2-2 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, ligde kalacaklarına inandıklarını bildirdi.

Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor maçının zor olacağının farkında olarak sahaya çıktıklarını söyledi.

İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Prosinecki, "Her hafta zorlu mücadeleler yapıyoruz. İttifak Holding Konyaspor ligde kalmaya oynuyor, o yüzden onların da direnci fazlaydı. 2-0 geriye düştük ancak beraberliği yakaladık. Futbolcularımı kutluyorum. Şimdi yine önemli olan Göztepe maçına odaklanmak zorundayız. Bugün 2-0 dan 2-2'ye getirmemiz bizim tesellimiz oldu." diye konuştu.

Bir basın mensubunun hakemle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Prosinecki, hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini ve futbolcularının enerjilerini hakemle uğraşarak harcadıklarını ifade etti.

Prosinecki, daha iyiye giden ve savaşan bir Kayserispor'un sahada olduğunu aktardı.

"Ligde kalacağımıza inanıyoruz." diyen Prosinecki, önlerindeki maçlardan daha iyi sonuç alacaklarına da inandıklarını kaydetti.

Bülent Korkmaz: "Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz"


İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise uzun bir süre sonra iki gol bulup öne geçmenin önemli olduğunu söyledi.

İki gol bulana kadar her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirten Korkmaz, "Hızlı hücuma çıkıyorduk. Etkili de olduk. Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz. İkinci yarı belki biraz baskı altına girdik. Ona rağmen pozisyon bulduk. Oyuncularımın ben geldikten sonraki süreçte duygusal durumları istediğimiz gibi değildi ancak şu an istediğimiz gibi." şeklinde konuştu.

Korkmaz, kendilerini destekleyen Konyaspor taraftarına da teşekkür etti.

İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 01:07:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]