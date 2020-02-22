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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

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TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Vural, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabakada iyi mücadele sergilediklerini vurgulayarak "Çok canımız yandı, bu emeğin karşılığı bu olmamalıydı." diye konuştu.

Çok büyük şanssızlık yaşadıklarını aktaran Vural, şunları kaydetti:

"12 net pozisyonumuz var. Rakibin pozisyonu yok, 2-0 mağlubuz. Yüzde 70 top bizde kalmış, 26 şut atmışız, 13 korner kullanmışız ve rakibin korneri yok. Kabullenmek zorundayız. Oyuncuları tebrik ettim, 'siz böyle oynayın bu taraftar sizi başında taşır' dedim. Önümüzde 11 maç var. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Maçla ilgili çok pozitif şeyler gördüm. Uzatma dahil takım 2-0'a rağmen büyük bir gayret ortaya koydu ama olmadı. Taraftarlara güzel bir futbol ziyafeti verdik, inşallah bundan sonraki maçlarda galibiyetle taçlandırırız."

Atılay Canel: "Bir üst lige çıkmak istiyoruz"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini ifade etti.

Galibiyeti dün babasını kaybeden takım kaptanı Zeki Yıldırım'a armağan eden Canel, "Biz bu ligde emin adımlarla ilerleyip bir üst lige çıkmak istiyoruz. Oyun şekline baktığımızda biz bu maçın bu şekilde olacağını bekliyorduk zaten. Topu devamlı onlara verip kendimiz kontrataklarla golü bulmamızı istiyorduk. Nitekim maçın başında bulduğumuz gol takıma daha büyük moral sağladı. Deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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