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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında, sahasında Altınordu'yu 4-2 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Önemli olan galip gelmekti, onu da 4 golle başardık.

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TFF 1. Lig'in 23. haftasında, sahasında Altınordu'yu 4-2 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Önemli olan galip gelmekti, onu da 4 golle başardık." dedi.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısını iyi oyunla 3-0'la kapattıklarını söyledi.

Maçın ikinci yarısında 3-1'den sonra takımın geriye çekildiğini belirten Tütüneker, şöyle konuştu:

"Sonrasında maç 3-2 oldu. Ardından 4-2 oldu ve oynamaya başladık. 3-0'dan sonra maçın 3-2'ye gelmemesi lazım. Genel olarak baktığımızda ilk yarıdan memnunum, ikinci yarı ise sıkıntılar yaşadık. Önemli olan galip gelmekti, onu da 4 golle başardık. Her hafta galibiyet için çıkıyoruz maçlara, bu kolay bir şey değil. Topu daha fazla ayağımızda tutabilmemiz lazım, bazı oyuncularımızla bu hafta konuşacağım. 3-0 öndeyken topu dinlendirebilmemiz lazım. Zaman zaman düşüşler olabilir, biz ofansif bir takımız ama orada topla oynamamız lazım, topu dinlendirebilmeliyiz. Genel anlamda futbolcularımdan memnunum. Şu an için hiçbir şey kaybetmedik. Lig ikincisiyle aramızda 5 puan fark var. Sonuna kadar ilk ikiye girmeyi zorlayacağız."

Hüseyin Eroğlu: "Yediğimiz goller bize yakışmadı"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maça iyi başladıklarını, topa sahip olup pas yaptıklarını ancak beklemedikleri goller yediklerini ifade etti.

"Yediğimiz goller bize yakışmadı ve maç bir anda 3-0 oldu." diyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"İlk yarı rakibin aldığı skorun ardından boş alan verdik. İkinci yarı reaksiyon vermemiz lazımdı, rakip alanda oynamayı ve topa sahip olamayı başardık. Maçı da 3-2'ye getirdik ama olmadı, üzgünüz. Adana Demirspor yetenekli oyunculardan kurulu iyi bir takım. Oyunu soğuttular ve ritmi düşürdüler. Biz 4. golü yedikten sonra maç bitti. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İlk yarı kötü oyunumuz vardı, ikinci yarıdaki iyi oyunumuz da galibiyete yetmedi."

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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