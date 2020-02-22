Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile Alexander Sörloth'un 90+1. dakikada attığı golle 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, son ana kadar mücadele ederek 1 puanı kurtardıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çimşir, maçın 5. dakikasında buldukları golden sonra Trabzonspor'un geriye yaslandığı şeklindeki yorum üzerine, "Beşiktaş bu zamana kadar Süper Lig'de topa en fazla sahip olan 2. takım. Bu bizim planımız dahilinde değildi. Çok kolay top kayıpları yaptık. Daha çok topa sahip olmamız ve topu iyi kullanmamız gerekiyordu. Beşiktaş'ın baskısını bekliyorduk. Topu kazandıktan sonra ileri taşımakla ilgili problemler yaşadık. Özellikle 45 ile 65. dakikalar arasında ciddi baskı yedik. Orada da zaten golleri yedik. Değişikliklerle oyuna ortak olduk. Pozisyon da verdik ama son dakikaya kadar maçı bırakmadan attığımız golle 1 puanı kurtardık." diye konuştu.

Maç içinde planlarını uygulamada başarılı olamadıklarını aktaran Hüseyin Çimşir, "Oyun içinde merkezi kapatıp Beşiktaş'ı kenardan orta yapmaya zorladık. Bunu planladık ama oyunun bir bölümünde kenardan çok merkezde boşluklar oldu. Bu bizim planımız değildi. Oyuncu ve pozisyon değişiklikleriyle bunu azaltmaya çalıştık ama genel olarak çok başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.

Orta saha ile ilgili paylaşım sıkıntıları yaşadıklarını aktaran Çimşir, "Mikel bizim için önemli bir oyuncu. Onun yerine görev verdiğimiz arkadaşlar da elinden geleni yaptı. Mücadele anlamından futbolcularımın iyi oynadığını düşünüyorum. Kenar oyuncuların biraz daha merkezi kapatması gerekiyordu. Sadece orta sahadaki 3 oyuncuyla ilgili değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde kalan maçlarının 7'sini dış sahada oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Çimşir, "Deplasman-içerisi olarak bakmıyorum." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz ve hayalimiz var"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, şampiyonluk hayallerinin olduğunu söyledi.

Takımla şampiyonluğu konuştuğunu aktaran 40 yaşındaki teknik adam, "Bir hayalimiz var. Bu hayal neticesinde devam ediyoruz. Sonuna kadar bunu sürdüreceğiz. Oyuncu grubunun şampiyonluğa inancı var. Sezon sonuna kadar bekleyip ne olacağını görmek lazım. Bizim hedefimiz ve hayalimiz var. Bunun mücadelesini veriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Daniel Sturridge-Kamil Ahmet Çörekçi değişikliği

Hüseyin Çimşir, maç içinde Daniel Sturridge'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'yi alarak orta sahayı güçlendirmek istediğini kaydetti.

Kamil Ahmet'in yerine neden Caleb Ekuban'ı tercih etmediğiyle ilgili soru üzerine Çimşir, "Ekuban, 17-18 gün aradan sonra ilk kez çarşamba günü takımla antrenman yapmaya başladı. Buraya getirirken kadroya da almayı düşünmüyordum. Çünkü 2 antrenmanda bizimle beraber oldu. Sturridge-Kamil Ahmet değişikliğiyle topu tutma ve kazanma adına orta sahayı güçlendirmek istedim. Daniel'in savunma aksiyonlarından problemlerini gördüm. Ondan dolayı değişiklik yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Alexander Sörloth'un bonservisi

Hüseyin Çimşir, 19 gole ulaşan Alexander Sörloth'un bonservisi almak için gelecek sezonun sonuna kadar bekleneceğini söyledi.

Sörloth'un İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'dan 1+1 yıllığına kiralandığını aktaran Çimşir, "Sörloth'un bir yıl daha sözleşmesi var. Oradaki opsiyon hakkı bize ait. Şu an için öyle bir düşünce yok. Sonuna kadar beklemek var." diye konuştu.