Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, 70 dakika 10 kişi oynayıp kazanmanın güzel olduğunu söyledi.

Tamer Tuna, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını ifade etti.

Her iki takım için de kritik haftaların olduğu bir dönemden geçtiklerini anlatan Tuna, "Düşme adayı bu kadar takım varken aralarından sıyrılmak bu müsabakalarla oluyor." diye konuştu.

Tuna, Yeni Malatyaspor'un zaaflarının kendilerinin artıları olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim bazı eksik yönlerimiz de onların en önemli gücüydü. 70 dakikayı 10 kişi oynayıp buradan kazanarak ayrılmak güzel. Oyuncularımın 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelesi, ortaya koydukları o yardım, bitiş düdüğüne kadar o motivasyonları, konsantrasyonları inanılmazdı, onları tebrik ediyorum. Malatya'nın ceza sahası içerisine çok geleceğini biliyorduk. Ceza sahası içinde topla buluşturduğumuzdaki hem reaksiyonumuz hem de oradaki pozisyon alışlarımız harikaydı. Bu anlamda takımımı yine tebrik ediyorum. Bazı maçlar tekrar hayat ve nefes olur size bugün öyle bir gün yaşadık."

Kemal Özdeş: "Doğru bir oyun oynamadık"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Özdeş, geçen hafta Galatasaray maçını kaybetmelerine rağmen camiada oyucuların mücadelesinin takdir edildiğini ayrıca hafta içinde de çok güzel bir enerji oluştuğunu anımsatarak, "Bugün beklentimiz yüksekti. Belki oyuna çok kötü başlamadık. İlk bölümde kalemize gelen bir topla 1-0 geriye düşük. Buna hemen karşılık verdik. Tam oyunu oturttuk derken bu kez rakibimiz 10 kişi kaldı. Rakip devre sonuna kadar kapalı bir savunma yaptı biz de onu aşabilmek için çaba sarf ettik ama çok sıkıştırdık oyunu ve doğru bir oyun oynamadık." diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı kapalı savunmaya karşı nasıl oynamak gerektiğini tarif ettiğini dile getiren Özdeş, sözlerine şöyle devam etti:

"Alanyaspor maçında da son 35 dakika kapalı savunmaya hücum ettik, orada da çok etkili ve üretken olamadık. Belki çok çabuk bir gol rakibi açıp bizi daha etkili kılabilecek geniş alanlar bırakabilirdi. Direkten dönen bir top var ama yine de daha fazla pozisyon olmalıydı, ön tarafta daha iştah olmamıydı. Antalya'nın doğru ve iyi savunması bizim de yanlış tercihlerimiz oldu ve son dakika yediğimiz golle kaybettik. Bundan dolayı çok üzgünüm."

Takımın kendisi göreve geldiğinden bu yana 4 maç oynadığını, bu müsabakalarda puan kazanacak oyunlar oynadıklarını ancak 4 maçı da kaybettiklerini dile getiren Özdeş, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünüyorum buradan nasıl çıkarız. Kendi penceremden bir değerlendirme yapmak durumundayım. Yönetimle bir araya geleceğim. Herhangi bir şey söylemiyorum. Oyuncularımıza da benzer şeyler söyledim. Bu takım iyi bir takım, bu şehir güçlü bir şehir, güçlü bir camia buradan ancak birlik ve beraberlikle çıkılabilir. Sonu ne olur onu bilmiyorum ama kendi adıma söylüyorum, takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmem hiçbir beklentim dahi olmadan akşam olmadan buradan ayrılırım, böyle planlıyorum. Şimdi hem yönetimle hem takımla oturup bir değerlendirme yapacağız. Süper Lig'e çok güç çıkıldığını biliyorum. Lütfen vazgeçmesinler bu takımdan, onların enerjisi bu takımı kaldıracak buradan. Umuyorum bu yarayı, çöküntüyü tamir edip bu dip yapma halinden takımım çıkacaktır, bunun için de ne gerekiyorsa yapılacaktır."