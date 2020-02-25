TFF 1. Lig'in 24. haftasında, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, liderliklerini sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacaklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün kendileri için önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını ifade etti.

Ligin sonuna doğru yaklaşıldığını aktaran Altıparmak, küme düşmemeye oynayan takımlarla mücadele etmenin zorluğuna değindi.

Maça istedikleri gibi başladıklarını dile getiren Altıparmak, "Çok iyi mücadele ettik. Yakaladığımız topları iyi kullansak çok farklı olabilirdi. Kaliteli bir takımız, lideriz ve bu liderliğimizi sezon sonuna kadar götürüp şampiyon olacağız." diye konuştu.

İsmet Taşdemir: "Direkten dönen topumuz var ama nasip olmadı"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de Hatayspor ile zor bir karşılaşmaya çıktıklarını ifade etti.

Maçın başında oyuncusunun yaşadığı sakatlığın dengeleri bozduğunu belirten Taşdemir, "Pozisyon da bulduk. İki tane direkten dönen topumuz var ama nasip olmadı. Oyun felsefemizi bozmadan kalan 10 maçta aynı şekilde oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek hedeflediğimiz yere geliriz. Bugünkü maç için üzüntülüyüz, rakibimizi tebrik ederiz." şeklinde konuştu.