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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, rakipleri karşısında farkı kaçırdıklarını söyledi.

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TFF 1. Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, rakipleri karşısında farkı kaçırdıklarını söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takıma destek veren taraftarlara teşekkür ederek, "Süper Lig hayalimiz var, hayalimizi gerçekleştirmek için adım adım ilerliyoruz." dedi.

Eskişehirspor karşısında oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini belirten Canel, "İlk golü geç bulduk. İkinci golü bulunca rahatladık. 3 veya 4. golü de atabilirdik." ifadelerini kullandı.

Özer: "Üzgünüz"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, iyi oynadıkları bir maçtan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Şansız goller yediklerini vurgulayan Özer, "Üzgünüz. Oyunu üstün götüren ve pozisyon bulan bizdik." değerlendirmesinde bulundu.

Buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydeden Özer, "Hiç ummadığımız yerde top kaptırdık ve golü yedik. Cemali'nin sakatlanıp oyundan çıkması sonrası değişiklik yapmak zorunda kaldık. Sağ bek Bedirhan'ı sol tarafta oynattık. İkinci yarıya da iyi başladık ama şansız bir gol yedik." diye konuştu.

Hakem yönetimini de eleştiren Özer, "Oyuncularımız genç. Menemen, Altay, Hatay, Karagümrük maçlarında hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı. Zaten genç oyuncularımız bulunuyor, var olma mücadelesi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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