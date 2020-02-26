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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 1-0 geriye düştüğü müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, aldıkları galibiyetin takımın moral ve motivasyonuna çok katkı sağlayacağını bildirdi.

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TFF 1. Lig'de 1-0 geriye düştüğü müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, aldıkları galibiyetin takımın moral ve motivasyonuna çok katkı sağlayacağını bildirdi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakanın ilk yarısında çok üretken oynamadıklarını ancak rakiplerine çok pozisyon vermediklerini söyledi.

İkinci yarının belli bir bölümünden sonra kaptırdıkları toplarla sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle kalelerinde gol gördüklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Ondan sonra ayağa kalkmak futbolcularımızın verdiği bir mesajdı aslında. Bu reaksiyon çok anlamlıydı. Hücum zenginliğimiz ve son ana kadar o mücadele gücünü ortaya koymamız, bugün galibiyeti getirdi. Karşımızda bütçe anlamında, bireysel yetenekleri fazla olan tecrübeli bir takıma karşı kazanmamız da bizi mutlu etti. Kaybettiğimiz ve berabere kaldığımız maçlarda da aslında iyi oyun oynamıştık. İç sahayı çok iyi götürüyoruz, dış sahada biraz sıkıntılıyız ama bugün de iç saha başarımızı devam ettirdik ve 3 puanla tamamladık. Galibiyet takıma moral ve motivasyon anlamında çok katkı sağlayacak."

Erkan Sözeri: "Sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri de öne geçtikleri müsabakada bir avantaj yakaladıklarını, müsabakada verilemeyen penaltı pozisyonlarının bulunduğunu ve yedikleri ilk golün de ofsayt olduğunun söylendiğini belirtti.

Ligde VAR'ın olmamasının bu tarz puan kayıplarını arttırdığını ancak sonucu buna bağlamadıklarını bildiren Sözeri, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir fırsatı kaçırdığımızın bilincindeyiz. Kazansaydık çok iyi olacaktı, bir seri yapmanın peşindeydik. Bunu artık sahamızda oynayacağımız Menemenspor maçında telafi etmek zorundayız. Vazgeçmeyeceğiz, çünkü her maç zorlu. Bugün bu sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Hedefimizde sapma yok, rakiplerimiz de puan kaybedecek, biz de bugün kaybettiğimiz için üzgünüz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:18 Kaynak: AA
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