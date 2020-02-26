Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'de Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, müsabakadan istedikleri sonuçla ayrıldıklarını bildirdi.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'de Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, müsabakadan istedikleri sonuçla ayrıldıklarını bildirdi.

Vural, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, iyi bir mücadele sergiledikleri müsabakayı galip bitirdiklerini söyledi.

Ligde ilk 6 içinde kalabilme adına kendileri için dönüm müsabakasını geride bıraktıklarını kaydeden Vural, şöyle konuştu:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Giresunspor, daha önceki maçlarından daha disiplinli, daha istekli göründü ama istediğimiz sonucu aldık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu iş gününde çok güzel bir futbol havasında maç izlediler. Eskisinden daha kalabalık bir şekilde gelip bizi desteklediler."

Hakan Kutlu: "Önümüzdeki maçları kazanacağımızı düşünüyorum"


Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da her iki takımın da iyi bir futbol ortaya koyduğunu söyledi.

Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde 3 net pozisyonlarının olduğunu aktaran Kutlu, şunları kaydetti:

"Bunları değerlendiremedik. Rakibimizin de o dönemde pozisyonları oldu. Onlar 2 tanesini golle buluşturup sonucu aldılar. Bu istek ve arzuyu sahaya yansıttığımızda önümüzdeki maçları kazanacağımızı düşünüyorum. Şimdi önümüzde çok önemli bir Boluspor maçı var. Boluspor karşılaşmasından alacağımız 3 puan yeniden çıkış yapmamızı sağlayacaktır."

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Giresunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den "koronavirüs" açıklaması
İzmir futboluna kadın başkan! İki çocuk annesi Selma Kazanç kulüp başkanı oldu Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak Glasgow Rangers, Braga'yı saf dışı bıraktı

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 04:18:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]