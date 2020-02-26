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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 24. haftasında, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Başkanımızla konuşup istifa etmeyi düşünüyorum.

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TFF 1. Lig'in 24. haftasında, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Başkanımızla konuşup istifa etmeyi düşünüyorum." dedi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve her geldiğinde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Adanaspor'a zarar vermeye başladığını düşündüğünde görevi bırakacağını daha önce de söylediğini belirten Arın, şöyle konuştu:

"Ben Adanasporluyum. Adanaspor'a zarar verirsem bırakacağımı da söyledim. Son 4 haftaya baktığımızda olumsuz skorlar bunu gösteriyor. Ben de taraftarımızın tepkisine kayıtsız kalamam. Başkanımızla konuşup istifa etmeyi düşünüyorum. Ben, camiamızın sözlerine kayıtsız kalamam. Benim istifa etmem Adanaspor'un menfaatine olacaktır."

Sait Karafırtınalar: "Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik"

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, önemli bir maça çıktıklarını dile getirdi.

Son 3 haftadır zorlu maçlar oynadıklarını, bugün de onlardan birine çıktıklarını aktaran Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı kutluyorum. İki haftadır üst üste kazanıyoruz, bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Oyuncularımdan hem oyun hem skor anlamında memnunum. Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik. Sezon sonunda ilk 6'da olmak istiyoruz, bu tür maçlardan puan almalıyız. Önümüzde Bursaspor maçı var, bu maçı unutup ona hazırlanacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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