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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, karşılaşmada iyi oynadıklarını söyledi.

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TFF 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, karşılaşmada iyi oynadıklarını söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip yarı alanında pozisyonlara çok sık girmeyi başaran bir takım olduklarını dile getirerek, "Oyunun büyük bir bölümünde topun hakimiyeti bizdeydi. Tabii önemli olan gol atmaktı. Bugün de nitekim girdiğimiz 3-4 pozisyonumuz oldu. Ancak bunlardan faydalanamadık." dedi.

Rakipleri İstanbulspor'un 6-7 senedir hep aynı düzen futbol oynayan bir takım olduğuna dikkati çeken Özbalta, "İstanbulspor saygı duyduğumuz, rahat bir kulüp ortamları olan bir takım. Böylesi bir oyuncu grubunun karşı oynadık. Ligin en az gol yiyen takımıyız aynı zamanda en az gol atan takımıyız. Bu unvanımız devam ediyor. Gol yemememiz iyi bir şey belki ancak biz de gol atmak istiyoruz. Orada başarılı olamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özbalta, kalan maçları kazanıp ligi ilk 6'da bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu hem Ankara şehri için hem de Keçiören ilçesi için çok iyi bir tanıtım olacaktır. Tek sorunumuz seyircimizin az olması. O da zamanla olacaktır. Oyuncularımın hepsinin alnından öpüyorum. İyi mücadele ettiler. Kalemize rakibi fazla yaklaştırmadılar. Sahayı domine eden bir oyun oynadılar. Bu anlamda iyi bir maç oynadığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çıkırıkçı: "Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise Ankara'da 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çıkırıkçı, saha zeminin sentetik olmasının kendilerini zorladığını belirterek, "Bu ev sahibi takım için belki biraz avantaj olabilir ancak bizim için iyi olmadı. Çünkü bizim maçlarımızı oynadığımız statlar hep çim sahaydı. Oyuncularımız çok zorluk çekti. Yine de iyi bir mücadele oldu." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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