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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Zafiyetimiz olan yan toplar maalesef elimizi, kolumuzu bağlıyor.

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TFF 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Zafiyetimiz olan yan toplar maalesef elimizi, kolumuzu bağlıyor." dedi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim için zor, önemli bir maçtı. 3'te 3 yapmış, iyi bir takımla oynadık. Öne de geçtik ama zafiyetimiz olan yan toplar, rakiplerin uzun olmaları maalesef elimizi, kolumuzu bağlıyor. Bu maçta yine iyi şeyler yaptık. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Bize yakışanı yaptık. Bu maçta kaybettiğimizi değil, kazandığımızı alıp yolumuza devam etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kümede kalma mücadelesiyle ilgili soru üzerine Taşdemir, "Dört takım arasında herkesin şansını eşit görüyorum. Kalan bizim 9, rakiplerin 10 maçı var. Şu anda bir adım öndeyiz ama işimiz zor. Üç şehir takımıyla, camiası olan takımla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla 4 takımın da şansları bana göre yüzde 25." diye konuştu.

Fatih Karagümrük cephesi

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar dileyerek, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Canel, maçın ortada geçtiğini dile getirerek, "Beraberlikle dönüyoruz, bizim için iyi olmadı. Galip gelip daha iyi yerlere gidebilirdik, üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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