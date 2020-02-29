Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, 3 puan alabilecekleri maçtan son dakikada yedikleri golle 1 puanla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, 3 puan alabilecekleri maçtan son dakikada yedikleri golle 1 puanla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde Mehmetçiğe yönelik saldırılardan dolayı üzüntülerinin büyük olduğunu ifade etti.

Maçta ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamalarına rağmen ikinci yarı erken dönüşü sağlayıp 2-1 öne geçtiklerini anlatan Tuna, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'ye karşı üç puanı alabilecekken son dakika golüyle iki puan kaybetmek bizim açımızdan iyi olmadı. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Son dakikada o golü yiyen bir takım olmamalıyız."

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe'nin görüşleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir maçla cezalandırılması nedeniyle maç sonrasındaki basın toplantısına, sarı-lacivertli kulübün yardımcı antrenörü Recep Karatepe katıldı.

Karatepe, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlere rahmet, yaralılara şifa, Türk ulusuna başsağlığı dileyerek, "Kalplerimiz, dualarımız oradaki askerlerimizle beraber." dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Karatepe, "Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk. 1-0 öne geçtik ikinci yarıda yediğimiz goller var. Onun toparlaması biraz zor oldu." ifadelerini kullandı.

Karatepe, son haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını anımsatarak, sezon sonuna kadar mücadeleyi en iyi şekilde sürdüreceklerini, Türkiye Kupası'nda yarı final maçına da en iyi şekilde hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Karatepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: Ayarımız bozuldu
PSG, Dijon'u sahasında 4-0 mağlup etti Lukas Podolski: Şampiyon Galatasaray olsun isterim Ozan Kabak, Köln-Schalke 04 maçında sakatlandı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 06:00:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]