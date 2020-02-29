Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, "Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ama şu an başka hedeflere yöneldik.

Maçın ardından, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, "Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ama şu an başka hedeflere yöneldik. Eğer birisi şampiyon olması gerekirse bu Galatasaray olsun." dedi.

Podolski, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Son dakikada gol yememeleri gerektiğini ifade eden Podolski, "Bugün akşam galip gelemedik. Son saniyede gol yedik. Bunu hiç beklemiyordum. Artık geride kaldı. Kupa maçına konsantre olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bütün gücünü Antalyaspor'un başarısı için sahada göstermeye çalıştığını vurgulayan Podolski, "Performansımı yüzde 100 vermek için çaba gösteriyorum. Fenerbahçe maçı da diğer maçlar gibiydi. Her zaman en iyisini oynamak için çabalıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin şampiyonluk adayıyla ilgili sorusunu Podolski, şöyle yanıtladı:

"Ligin üst sıralarını zorlayan iki, üç takım var. Şampiyonluk mücadelesi de bu takımlar arasında geçecek. Taraftarımıza saygı göstermek amacıyla tekrar söylüyorum. Ben Antalyaspor'un futbolcusuyum. 2 puan kaybettik ve onun üzüntüsünü yaşıyorum. Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ama şu an başka hedeflere yöneldik. Eğer birisi olması gerekirse bu Galatasaray olsun."

Antalyaspor, Fenerbahçe, Podolski, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lukas Podolski: Şampiyon Galatasaray olsun isterim
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: Ayarımız bozuldu PSG, Dijon'u sahasında 4-0 mağlup etti Ozan Kabak, Köln-Schalke 04 maçında sakatlandı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 06:00:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]