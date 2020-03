Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun çalışmaya devam edeceklerini ve Denizlispor camiasının ve formasının hak ettiği futbolu sergilemeye devam edeceklerini bildirdi.

Uygun, müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında, sahalarında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Taraftarların Türk bayraklarıyla stada gelerek birlik ve beraberliği dünyaya gösterdiğini anlatan Uygun, şöyle konuştu:

"Futbol adına baktığımızda kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim için uzun zamandır içeride galip gelememek ve iyi oynayamamanın verdiği bir psikolojik problem vardı ama bugün itibarıyla 24 şut atmışız, 33 gol girişimi için orta yapmışız ve iki topumuz direkten döndü. İki yarıda da istekli, arzulu ve futbol adına güzel şeyler yapan bir Denizlispor vardı. Eksikliklerimiz ve daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışacağız ve Denizlispor camiasının ve o formanın hak ettiği futbolu sahada sergilemeye devam edeceğiz. İnşallah bu şekilde devam etmek için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz."

Mustafa Yumlu: "Bu şanlı bayrak için her şey yapmaya değer"

Yukatel Denizlispor'un ilk golünü atan Mustafa Yumlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözünü hatırlatan Mustafa Yumlu, şöyle konuştu:

"Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatansa dünyanın şah damarını keseriz. Biz böyle bir ümmet ve milletiz. Biz böyle ülkemize milletimize sahip çıkıyoruz. Evet ben belki bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin ediyorum abdestliyim. Şu an oraya İdlib'e Mehmetçik kardeşlerimizin yanına gitmek için can atıyorum. Konuşurken bile boğazlarım düğümleniyor. Eve belki acemiyim. Bizi orada gitmek istesek bile savaşa ya da operasyona göndermeyecekler. Ama en azından kardeşlerimizin erzaklarını, mühimmatlarını, çantalarını ve gerekirse o çamur olmuş ayakkabı ve botlarını temizlerim. Çünkü bu ülke bu devlet bu millet ve bu şanlı bayrak için her şey yapmaya değer. Ben kefenimle hazırım oraya gitmek için. Kefenimi giydim bekliyorum. Ülkemiz, vatanımız ve bu topraklar sahipsiz değil."

Özdeş: "Denizlispor galibiyeti hak etti"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş de maçla ilgili çok fazla söylenecek sözün olmadığını söyledi.



Denizlispor taraftarının oluşturduğu enerji sonucunda baskı altında kaldıklarını belirten Özdeş, "Rakip oldukça etkili bir oyun oynadı. Kalemizde çok durağan top gördük. Bunu savuşturacak topa sahip olma, önde topu tutma eksik olunca sonunda bir gol geldi ve devrenin sonuna doğru da 10 kişi kalınca bugün bizim için her şey daha sorun olmaya başladı." dedi.



Özdeş, Denizlispor'u tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Denizlispor oynadıkları oyunla galibiyeti hak etti. Bizim de ikinci yarı kazanamama gibi durumumuz söz konusu. Şimdi eksik oyuncular da döndüğünde hemen tamir etmek ve enerji oluşturmak gerekiyor. Denizlispor da iki hafta önce aynı durumdaydı. Şimdi önümüzdeki kalan maçlara odaklanacağız. Geçmiş maalesef geçmişte kalıyor. Önümüzdeki maça hemen konsantre olmalıyız. Hem camiayı hem de oyuncuları uyandırmak gerekiyor. Takımım ve camiam bunu yapacak güçte. Umuyorum bu psikolojiyi düzeltir ve kazanmaya başlarız."