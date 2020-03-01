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Maçın ardından

23 dakika önce

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, mağlup olsalar da takımından memnun olduğunu söyledi.

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Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, mağlup olsalar da takımından memnun olduğunu söyledi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularını tebrik etti.

"Skora bakıldığında aciz bir Ankaragücü anlaşılabilir ama takımımızdan biz çok memnunuz." diyen Akçay, "Şu an saha duruşumuz ve yapılan mücadelenin kalitesi bizi gelecek müsabakalara daha iyi bakmaya zorluyor ve böyle düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçay, rakipleri Demir Grup Sivaspor'u da tebrik ederek, "Onların da sonuçta şampiyonluk yolunda bir mücadeleleri var. Umarım onlar da başarılı olur. Önümüzde Beşiktaş mücadelesi var. O da zor geçecek bir müsabaka ama ayakta durmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarı ve skor ülkemizin birinci anlayış noktası"

Gençlerbirliği maçının ardından yaşanan sürece dair bir soruya Akçay, "Öyle bir tarz olursa biz yönetimle bunu konuşuruz. Öyle bir süreç oluşmadı. Ama olursa da yönetim kurulu muhatabımızdır. Hoşa gitmediğimiz takdirde veyahutta yeterli olmadığımız anlaşılırsa veya bize söylenirse saygıyla karşılarız. Biz emekçiyiz, biz mücadele ederiz. Futbolun içinde bunlar var." cevabını verdi.

Akçay, başarı ve skorun ülke sporundaki birinci anlayış noktası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğer skor kötü ise siz başarısızsınız. Bunu kabul etmelisiniz. Seyirciler, yöneticiler bunu böyle görür. Bu bir bakış açısı. Bu bir kültür. Almanya'da Nürnberg maçını seyrettim. Takım küme düştü. 52 bin seyirci alkışladı. Herkes mendil salladı. Merhaba dediler, bütün seyirciyi dolaştılar. Bu bir kültür. Küme düşmek ya da yenilmek çok affedersiniz namussuzluk değil ki. Böyle algılanması, böyle yükler verilmesi futbolumuzun gelişmesine de engel olan bir durum. Başarısızlık ve başarı bizim işimizin içinde var. Yönetim kuruluna bağlıyız. Yönetim kurulu bize 'Arkadaş bu iş bu kadar' derse saygıyla karşılarsın."

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Sivasspor, Akçay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:48 Kaynak: AA
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