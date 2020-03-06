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Maçın ardından

6 saat önce

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, takımının Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçta puan alamamının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, takımının Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçta puan alamamının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Akçay, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, İstanbul'dan ellerinin boş döndüğünü belirterek, "(Geçmiş olsun) denilecek üçüncü maç oldu. 'Tebrikler' denilecek bir maç oynamak beklentimizdi. Sahada ayakta durduk. Belki kırılma anı olabilirdi, onu elimize geçiremedik." dedi.

Beşiktaş'ın kağıt üzerinde rakipleri olmadığını vurgulayan Akçay, "Ligin kısalmasıyla her takımı rakip olarak algılamak zorundayız. Bu anlayışı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını anlatan Akçay, şunları kaydetti:

"Antrenörlük benim için çok kolay. Bir şeyleri kötü gösterebilir, kendime avantaj edici konuşmalar yapabilirim. Sorun çözmek için buradayım. Bana verilen her oyuncuyu çalıştırmalıyım. Elimden gelenin en iyisini yapmakla sorumluluk alıyorum. İyi ücret alıyoruz. İyi şeyler bize sunuluyor. İki çantamız var; biri idamlık, biri bayramlık. ya idamlık çantasını verirler ya bayramlık çantayı verirler."

Akçay, gelecek hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçıyla çıkış yakalayabileceklerine inandığını dile getirdi.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Akçay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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