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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 1-0 mağlup olan Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, "Play off etabına kalabilmek adına kenetlendiğimiz, iyi hazırlık yaptığımız bir müsabakaydı ancak kaybettik." dedi.

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TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 1-0 mağlup olan Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, "Play off etabına kalabilmek adına kenetlendiğimiz, iyi hazırlık yaptığımız bir müsabakaydı ancak kaybettik." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un alt sıralarda olmasının kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, "Bu tip maçları tehlikeli kabul ettiğimiz için oyuncularıma özellikle dikkatli olmaları gerektiğini söylemiştim. Biz bunu geçen sene de yaşamıştık. Alt sıralarda yer alan takımlara böyle çok puan kaptırmıştık. Önlem aldık, ancak olmadı. Bugün de aynı durum oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Maçlarda gol atmanın ve kazanmanın önemli olduğuna dikkati çeken Özbalta, "Bir futbol kulübü devamlı öne doğru oynuyor ancak topu fileyle buluşturamıyorsa, bu ister istemez takımı demoralize eder ve enerjiyi düşürür. Bu durum tüm liglerde aynıdır. Biz bu sene genel anlamda bu durumu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbalta, oyuncularının elinden geleni yaptığını dile getirerek, "Bu takımı onlar buraya getirdi. Artık önümüzdeki Giresunspor ile Adanaspor maçlarına bakacağız. İki zor deplasman bizi bekliyor. Alacağımız puanlarla buradaki kaybı telafi etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Avcı: "Takımımız gerekeni yaptı"

Boluspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ligin alt sıralarında yer aldıklarını anımsatarak, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Ateş hattının içindeyiz. Kesinlikle puan almamız gerekiyordu." diyen Avcı, "Onun için burada çok iyi ve gerçek bir mücadele ortaya koymalıydık. Takımımız bugün gerekeni yaptı. Golümüzü attık, 1-0 kazandık. Artık önümüzde 8 maç kaldı. Onları da kazanıp Boluspor'u alt sıralardan çıkartacağız. Rakibimize de kalan maçları için başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:30 Kaynak: AA
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