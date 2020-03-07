İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında ellerindeki fırsatı kaçırdıklarını söyledi.

Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1-0 öne geçtikleri maçta sahadan bir puanla ayrıldıklarını belirterek, "Elimizdeki fırsatı kaçırdık diyebiliriz. 11'e 11 oynanırken de istediklerimizi yaptık, sonunda golü bulduk. İkinci yarı da pozisyonlara girdik ama maalesef gol oldu. Açık söylemek gerekirse fırsatları kaçırdık, elimizde önemli fırsat vardı, kaçırdık. Yenilmedik, deplasmanda berabere kaldık ama bizim kazanmamız lazımdı. Zor bir dönemden geçiyoruz, bu dönemi hep beraber atlatacağız." diye konuştu.

Bir basın mensubunun karşılaşmanın ikinci yarısındaki oyunun temposuyla ilgili sorusu üzerine Korkmaz, "İlk yarıda ve ikinci yarıda pozisyonlara girdiğimizi hatırlıyorum. Gol pozisyonu varsa demek ki bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Daha önceki haftalarda açıkçası bu kadar pozisyona girmiyorduk. Kazanıp da devam etseydik belki bu yorumu da yapmayacaktınız. Futbol, skor oyunu. Skor alamadığınız zaman böyle yorumlar gayet normal." değerlendirmesini yaptı.

"Hocam puan kayıpları var, neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki soruya Korkmaz, "Fırsatları kaçırıyoruz, tabii uzun süre kazanamamanın verdiği bir psikoloji de var. Skoru koruma, maçı kazanma psikolojisi o baskı, oyuncular bunu daha fazla hissediyor." yanıtını verdi.

Bir basın mensubunun "Sezon sonunda Konyaspor'u nerede görüyorsunuz?" sorusu üzerine ise Bülent Korkmaz, "Hedef bu sene ligde kalmak. Bu süreci atlattığımız zaman daha büyük hedefler olur. Her maç zor, fikstüre bakarak maç ayrımı yapmak bence doğru değil." ifadelerini kullandı.