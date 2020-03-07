Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 2-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, "Mağlubiyetten dolayı üzgünüz." dedi.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 2-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, "Mağlubiyetten dolayı üzgünüz." dedi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında duran top dışında rakibe pozisyon vermediklerini kaydetti.

İkinci yarıya değişikliklerle başladıklarını anımsatan Özer, "Sakat ve hasta oyuncularımız var. Maç içinde de 3-4 oyuncumuz çıkmak istedi. Yapacak bir şey yok. Üzgünüz. Kazanmamız gereken maçlardan birisiydi. Genç oyuncularımız var. Seslerini çıkartamıyorlar. Maçta sadece oyun oynamak istiyorlar. Kaç haftadır bizi eziyorlar. " diye konuştu.

Kutlu: "Kazanmak bizim için önemliydi"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Türk futbolu için önemli bir camia olan Eskişehirspor'un içinde bulunduğu durumu üzüntü verici bulduğunu dile getirdi.

Bugün Eskişehirspor'a karşı çok iyi oynayamadıklarını anlatan Kutlu, "Yoğun bir tempoda gidiyoruz. 15 günde 4'üncü maçımızı oynadık. Bugün kazandık. Futbol adına mücadeleden başka bir şey ortaya koyamadık. Kazanmak bizim için önemliydi ve kazandık." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Survivor'dan elenen oyuncu Melis Tuğba Türk, tatil pozlarıyla Instagram'a damga vurdu
Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 01:59:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]