Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

7 saat önce

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Hepimiz üzgünüz ama üzülmek dışında bu durumu pozitife çevirmek için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.

Maçın ardından, System.String[]

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Hepimiz üzgünüz ama üzülmek dışında bu durumu pozitife çevirmek için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ve bu doğrultuda iyi hazırlandıklarını belirtti.

İlk yarıda dengeli bir oyun olduğunu aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Rakip üçüncü bölgede bizim daha çok girişimimiz oldu ama bunları net pozisyona çevirme noktasında zorlandık. İkinci yarı itibarıyla skoru çevirme adına mücadele ettik ama aldığımız riskler kendi sahamızda büyük boşluklar bırakmamıza neden oldu. Rakip yarı sahada istediğimiz etkinliği kuramadık ve bunun beraberinde rakibimizden birçok geçiş hücumu yedik. Sonuç olarak bugün istemediğimiz bir skorla sahadan ayrıldık. Hepimiz üzgünüz ama üzülmek dışında bu durumu pozitife çevirmek için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz."

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı Yukatel Denizlispor maçında taktikleri Emre Belözoğlu verdi Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 03:29:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]