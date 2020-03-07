Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, skorda avantajı yakalamalarına rağmen topa hakim olamadıklarını belirterek, "Bu yüzden burada kaybedilmiş 2 puan var." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çimşir, rakibin savunmada problemler yaşadığını aktararak, "Gaziantep takımının 5'li savunma ile oynadığını oyuncularımıza söylemiştik. Rakibimiz savunma derinliğiyle alakalı problemler yaşıyordu. Ayrıca hızlı hücumlarla etkili oldukları bölümler vardı. Rakibin duran toplar ve organizasyonlardan gol attığını da söylemiştim. Bugün de öyle bir gol yedik. Öne geçmemize rağmen topa hakim olma ile alakalı problemler yaşadık. Skor avantajı bizde olmasına rağmen topa hakim olamadık, bu yüzden burada kaybedilmiş 2 puan var." diye konuştu.

Uzatma dakikalarında Anthony Nwakaeme'nin topu filelere gönderdiği pozisyonun ardından maçın hakeminin, VAR sisteminden gelen uyarı sonrası pozisyonu yeniden izleyip golü iptal ettiğinin hatırlatılması üzerine Çimşir, şunları kaydetti:

"Hakem normal oyunda devam ettirdi ama VAR'dan müdahale geldi. Maçtan sonra pozisyonu izlediğimde bizim oyuncunun ilk önce topa müdahale ettiğini gördüm. Ama ağzımız dolu, çok fazla konuşamıyoruz. Konuşunca çok farklı yerlere gidiyor. Yanlış algılar oluşturuluyor. O yüzden bununla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum."

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, iyi oyun sergilediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Oyuncularımı ve taraftarları tek tek tebrik ederim, taraftarlarımız bugün bizim arkamızda bir itici güçtü. Kazanmamız için bizi çok fazla ittiler. Çünkü gerçekten maçın hakkı, galibiyet bizim lehimize sonuçlanabilirdi. İlk yarıda buldukları bir şans vardı, gol attılar. Biz ilk yarıda 2-3 pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Taktiksel olarak takımımız kusursuz oynadı."