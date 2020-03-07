Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Ben sonuna kadar Bursaspor'da görevimin başındayım. 8-10 haftalık bir şey için gelmedim.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Ben sonuna kadar Bursaspor'da görevimin başındayım. 8-10 haftalık bir şey için gelmedim. Daha önce de zorlu yollardan geçtik." dedi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Müsabaka boyunca iki takımın mücadele ettiğini ve çok pozisyon olmadığını aktaran Üzülmez, şöyle konuştu:

"Rakibimize duran top haricinde pozisyon vermedik. Skoru lehimize çevirmemiz için baskılı oynamamıza rağmen çok fazla pozisyon üretemedik. Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz. Bu yarış devam edecek. Kolay değil. Eksiklerimiz var. Haftaya gelecekler. Önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağımızı umut ediyorum. Her şeye rağmen oyuncularımı kutluyorum. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Hakemden çok canımız yandı. Benimle ilgili maçtan sonra bir rapor yazmış. Hakemler çok rahattı. İnşallah hata yapmadıkları maçlar yönetirler."

Üzülmez, bir basın mensubunun, istifa iddialarına yönelik sorduğu soruya da "Ben sonuna kadar Bursaspor'da görevimin başındayım. 8-10 haftalık bir şey için gelmedim. Daha önce de zorlu yollardan geçtik. Tabii ki yönetimden gelen bir şey yok. Ben bu takımı limana yanaştırmak için var gücümle çalışacağım. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın." cevabını verdi.

Orhan Çıkırıkçı: "Buradan bir puan bizim için iyi oldu"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Öne geçtiklerini ancak skoru koruyamadıklarını anlatan Çıkırıkçı, "Buradan bir puan bizim için iyi oldu. Zevkli bir maçtı. Bursaspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Üzülmez, İstanbulspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi
Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 05:09:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]