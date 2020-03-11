Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, yenilmeme serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, yenilmeme serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, "2-3 günde bir maç oynamak olumsuz etkiliyor. Bunu maçtan önce de söylemiştim. Rakip iki gün avantajlı çıktı. Mazeret yok, buradan kazanıp ayrılmak istiyorduk. Skoru koruyamadık. İkinci yarının başında pozisyonlar da geldi. Çok üretken olamadık. Mücadele gücü yüksek bir takımla oynadık. Yenilmeme serisine devam ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Bugün son haftaların formda takımlarından biriyle oynadık. Yeni hocayla iyi bir çıkış yakalamıştı. Zor olacağını maçtan önce söylemiştik. Maçın hakkı beraberlikti. İlk yarı Ümraniye iyi oynadı gibi göründü ama ikinci yarı hakimiyet bizdeydi. Dışarıda rakibini yenemiyorsan yenilmemek de önemli. Çocukları tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. 90. dakikaya kadar mücadele ettiler. Ümraniyespor'a başarılar diliyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
"Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi! Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok

Son Dakika Haberleri
23:53 Hüseyin Çimşir'den şampiyonluk sözleri
23:43 Pınar Karşıyaka adını yarı finale yazdırdı
23:42 Güreşte dünya olimpiyat elemeleri ertelendi
23:29 Hüseyin Çimşir: "Burası dikensiz gül bahçesi değil, zorluklarla mücadele ediyoruz"
23:28 Fenerbahçe seride öne geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]