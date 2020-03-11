TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, yenilmeme serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, "2-3 günde bir maç oynamak olumsuz etkiliyor. Bunu maçtan önce de söylemiştim. Rakip iki gün avantajlı çıktı. Mazeret yok, buradan kazanıp ayrılmak istiyorduk. Skoru koruyamadık. İkinci yarının başında pozisyonlar da geldi. Çok üretken olamadık. Mücadele gücü yüksek bir takımla oynadık. Yenilmeme serisine devam ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Bugün son haftaların formda takımlarından biriyle oynadık. Yeni hocayla iyi bir çıkış yakalamıştı. Zor olacağını maçtan önce söylemiştik. Maçın hakkı beraberlikti. İlk yarı Ümraniye iyi oynadı gibi göründü ama ikinci yarı hakimiyet bizdeydi. Dışarıda rakibini yenemiyorsan yenilmemek de önemli. Çocukları tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. 90. dakikaya kadar mücadele ettiler. Ümraniyespor'a başarılar diliyorum."