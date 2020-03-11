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Maçın ardından

7 saat önce

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, aldıkları galibiyetle çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.

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TFF 1. Lig'de konuk ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, aldıkları galibiyetle çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde son 3 haftada iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini kaydeden Kutlu, "Bir düşüş yaşamıştık. Bu düşüşten çıktık. Bugünkü maç çok önemliydi. Oyuncularım çok iyi oynadı. Rakibe pozisyon vermedik. Kazanarak önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Hafta sonu deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını ve galibiyet serilerini devam ettirmek istediklerini dile getiren Kutlu, "Önümüzdeki her maç final. Ben bu oyuncu grubunun galibiyet alacağına, başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Keçiörengücü cephesi

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karşılaşmanın her iki takım açısından da öneminin bulunduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bugünkü müsabaka hem Giresunspor hem de bizim için önem arz ediyordu. Maça rakibimiz daha istekli başladı. Biz de netice almada ve gol atmada sıkıntılar yaşıyoruz. Bu maçta da aynı sorunu yaşadık. İkinci yarıda öne doğru oynadık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Kapanan savunmayı çözemedik."

Özbalta, Giresunspor maçı öncesi 50-52 puan tutturarak normal sezon sonunda play-off'a kalmayı planladıklarını ifade ederek, "Bizim için play-off umudu bitti. O defteri kapattık. Sıralamada ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Kutlu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:56 Kaynak: AA
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