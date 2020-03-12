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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, kazanmayı hak ettikleri bir maç oynadıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

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TFF 1. Lig'de konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, kazanmayı hak ettikleri bir maç oynadıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 25 dakikada 3 net gol pozisyonu bulduklarını belirterek, "Maçın sonuna doğru 3 pozisyonumuz daha oldu ama maalesef değerlendiremedik. Rakibimizin toplamda kalemize attığı 2 şut var, biri gol oldu. Bir de yan direkten dönen bir topları var. Çok rahat kazanabilirdik ama maalesef bugünkü mücadelemiz yeterli olmadı." diye konuştu.

"Kazanmaya yakındık aslında ama demek ki bir şeyleri eksik yaptık." diyen Taşdemir, şunları kaydetti:

"90. dakikada gelen gol, küçük de olsa teselli oldu. Yarış devam ediyor. Oyuncularım uzun zamandır iyi oynamaya çalışıyor. Çok genç oyuncularımız var. İlk defa profesyonel ligde oynayan oyuncularımız var. Dolayısıyla bu tip hatalar muhakkak olacaktır. Kalan 7 haftada mücadelemize usanmadan devam edeceğiz. İnşallah bugün alamadığımız 3 puanı pazar günü oynayacağımız maçta alırız."

Özer: "Direkten dönen şutumuz gol olsa maçı kazanabilirdik"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, 3 puanı kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Özer, "Ellerinden geleni yaptılar. 1-0 öndeyken Cemal'in şutu direkten döndü. Direkten dönen şutumuz gol olsa skoru 2-0 yapıp maçı kazanabilirdik. Sakatlıklardan ötürü birçok iyi oyuncumuzu maçtan almak zorunda kaldık. İyi oynadık. Ancak son dakikada yediğimiz gol bizi çok üzdü. Son haftaya kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmet Taşdemir, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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