Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını 1-0 yenen Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdemir, "Galibiyetinden dolayı Medipol Başakşehir'in futbolcularını, teknik heyetini, başkanını ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum." dedi.

Turuncu-lacivertli ekibin ülke puanına katkıda bulunduğunu aktaran Özdemir, "Avrupa liglerinde galibiyete ve puanlara ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Başakşehir Kulübümüz bütün ihtiyacımızı hemen hemen gideriyor. Kendilerine teşekkür ederim. İnşallah rövanşta da iyi bir netice alarak çeyrek finale kalırlar. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Kendilerini tebrik ediyorum ve yollarının devam etmesini arzuluyorum." diye konuştu.

Nihat Özdemir, maçta her takımın taraftarı olduğuna değinerek, "Tribünlerde her takımın formasıyla taraftarlar vardı ama hepsinin elinde Türk bayrağı vardı. Bugünlerde en büyük ihtiyacımız olan birlik ve beraberliği bugün gösterdiler. Taraftarlar, maçın başından sonuna kadar sadece Başakşehir takımını destekledi. Mutlu sona da şimdilik ulaştık." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs önlemleri

TFF Başkanı Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasını desteklediğini söyledi.

Koronavirüsün Türkiye'de salgın halinde olmadığını aktaran Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan sağlığını önde tutarak 30 Nisan'a kadar tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Hepimizin bir tek görevi var; bu kararı uygulamak. Takımlarımız bu kararı uygulayarak 30 Nisan'a kadar olan maçlarını seyircisiz oynayacaklar. Bunu tek başımıza yapmadık. Avrupa'da bütün ülkelerde bırakın seyircisiz oynamayı ligler erteleniyor. İnsan sağlığı hepsinden önemli. Şu anda Türkiye'mizde gözükmemesine rağmen bu tedbirlerin alınmasını yürekten destekliyorum. İnşallah hep beraber bu sıkıntıdan kısa süre içinde kurtulacağız."

Özdemir, "Ligler tatil edilir mi?" şeklindeki soru üzerine, "Şu andaki tercihimiz taraftarsız olarak maçların devam etmesi. İnşallah bunu uygulayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.