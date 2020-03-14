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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 28. haftasında ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bireysel performans düşüklüğüne dikkati çekti.

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TFF 1. Lig'in 28. haftasında ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bireysel performans düşüklüğüne dikkati çekti.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk dakikalarda baskılı oynayarak golü bulduklarını ve ikinci golü de atabilecek pozisyonlara girdiklerini söyledi.

Basit bir hata nedeniyle gol yediklerini ifade eden Üzülmez, şöyle konuştu:

"Oyunun geneline baktığınız zaman istekliydik ama özellikle ikinci yarı tek kale şeklinde geçen bir müsabaka var. Ne olursa olsun yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğinizde, final paslarını da iyi yapamadığınızda sıkıntı yaşıyorsunuz. Bugün kazansaydık bir avantaj yakalayabilirdik ama bazı oyuncuların bireysel performans düşüklüğü bizi sıkıntıya soktu. Rakibi de kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Risk aldığımız dönemlerde onların da pozisyonları var. Berabere biten bir maç bizim adımıza kayıp. Özellikle 3-4 haftalık periyotta bireysel performans düşüklüğü bize sıkıntı olacak. Sonuna kadar bu yarış devam edecek ve rakiplerimiz de puan kaybedecektir."

Avcı: "Biz aşağıda can derdindeyiz"

Boluspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Bursaspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Ligin altında ve üstünde kıyasıya bir mücadele olduğuna değinen Avcı, "Biz aşağıda can derdindeyiz, Bursaspor şampiyonluğa oynuyor. İki takım da kazanabilirdi. Bizim için 1 puan çok önemliydi. Puan veya puanlar için gelmiştik. Oyun planladığımız gibi geçti. İkinci bölgede rakibin gelmesini bekledik, istediğimizi elde ettik ve golü bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Üzülmez, Bursaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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