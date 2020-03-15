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Maçın ardından

29 dakika önce

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, Süper Lig'in 26. haftasında konuk oldukları İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

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Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, Süper Lig'in 26. haftasında konuk oldukları İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göle, Fenerbahçe takımının bu akşam hiçbir şekilde ruhunu sahaya yansıtamadığını dile getirdi.

Konyaspor karşısında böyle bir oyun beklemediğini anlatan Göle, şöyle konuştu:

"Ben kendi adıma bundan çok büyük utanç duyuyor ve üzülüyorum. İlk yarıda yüzde 68, ikinci yarıda yüzde 72 topa sahip olduk. Topa sahip olmanın her zaman yeterli gelmediğini gösteren bir maçtı. Sonuçta top sizdeyken daha çok hareketli olmanız gerekiyor. Açıkçası biz bugün hiçbir şey üretemedik. Ofansif anlamda hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şeyi doğru bir şekilde sahaya yansıtamadık. Psikolojik olarak enerjimiz çok düşüktü. Mücadele gücümüz zayıftı. Karşımızda buna zıt olarak çok dirençli ve mücadele gücü yüksek bir takım vardı. Konyaspor'u bu açıdan tebrik ediyorum."

Göle, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Fenerbahçe'nin alışık olmadığı, tarihinde çok nadir rastlanan bir süreci yaşıyoruz. 8 maçtır kazanamıyoruz. Fenerbahçe bu zorlukları her zaman aşmıştır. İnşallah bu da en kısa zamanda gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

Saha içerisinde rakibe reaksiyon veremediklerini aktaran Göle, "Organize olamıyoruz. Bununla alakalı bir şey. Konyaspor'un içinde bulunduğu durum var. Sonuçta düşme potasındalar. Bir reaksiyon vermek zorundalar. Çok ekstra güç harcayarak bu maçı tamamladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm hafta boyunca maç üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatan Göle, "Buradaki analizlerden çıkardığımız sonuca göre Jailson'u uygun gördük. Ayrıca Falette'nin bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan yeni dönmüştü. Üç antrenmana çıkmıştı ama tam ritim bulamamıştı. Ekip olarak böyle bir karar aldık. Tabii ki böyle devam etmeyecek. Sonuçta Jailson bir merkez orta saha oyuncusu. Biliyorsunuz sezon başından beri eksikler nedeniyle böyle tercihler oldu. Bu da onlardan bir tanesiydi." açıklamasını yaptı.

Göle, Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışıyla ilgili soruya ise, "Yönetimimiz gerekeni yapacak. Çalışmalar devam ediyor. Mevcut lisansımla sadece iki maça çıkabiliyorum. Bu benim son maçımdı. Onun dışında gelişen süreci takip edeceğiz." yanıtını verdi.

Fenerbahçe, Konyaspor, Göle, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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