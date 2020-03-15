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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk etiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan küme düşme hattındaki Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, önlerindeki maçlarda ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

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TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk etiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan küme düşme hattındaki Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, önlerindeki maçlarda ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla değerlendirecek bir şeyin olmadığını belirterek, "Geldiğimizden beri yaşadığımız senaryo bir kez daha tekrarlandı. Rakip 10 kişiyken de 11 kişiyken de bir kez ceza sahasına doğru düzgün girmedi. Öne de geçtik. Özellikle ilk yarıda 2-3 net pozisyonumuz vardı. 90 dakika boyunca üstün oynadık ama üstün oynamak maalesef bir şey getirmiyor. Gökyüzünden inen, gereksiz bir penaltıyla maalesef bugün kazanamadık." diye konuştu.

Bireysel hatalardan dolayı puanlar kaybettiklerini vurgulayan Taşdemir, "Sezon başından beri tamamen bireysel hatalar sonucu maç kazanamadık. Her şeye önlem alabiliyorsun ama bireysel hatalara alamıyorsun. 6 final maçımız var. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah muvaffak oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taşdemir, zorlu fikstürle ilgili soruya "Bizim için rakip fark etmiyor. Her takıma karşı mutlaka üstünlük sağlıyoruz ama maalesef bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Bunlar devam ettiği sürece canımız daha da çok yanacak. İnşallah kalan 6 haftada olmaz. Yoksa her rakibe karşı kora kor mücadele ediyoruz. Hatta çoğunda üstün oynayan bizdik ama maalesef sonuç alamıyoruz. İnşallah artık alırız." yanıtını verdi.

Kutlu: "10 kişiyle de kazanabilirdik "

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı ama oyunun içinde gelişen şartlara bakılınca, 1 puan çok değerli." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da istediğini sahaya yansıtamadığını dile getiren Kutlu, şunları kaydetti:

"Uzatmalarla beraber 55 dakikaya yakın 10 kişi oynadık. Özellikle ikinci yarıda 10 kişi oynamamıza rağmen iki pozisyon dışında pozisyon vermedik. Bizim ise girdiğimiz en az 4 çok net pozisyon var. Özellikle son saniyede kaçırdığımız çok net bir pozisyon var. 10 kişiyle de kazanabilirdik. Oyuncularımızın ortaya koydukları mücadele beni çok sevindirdi. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Üç maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyorduk ama bu şartlarda 1 puan da çok önemli. Can derdinde olan, mutlaka kazanması gereken bir takımla oynadık."

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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