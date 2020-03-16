TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 4-1 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının gerekli mücadeleyi verdiğini dile getirdi.

İkinci yarı golle buluştuklarını hatırlatan Özer, "Bizimkiler genç oyuncular. 2003 ve 2004'lü oyuncularımız var. Gereksiz yere saha içinde tartışma da oldu. Kırmızı kart gördük. İkinci yarı golü bulduk. Beraberliği yakalayabilirdik ama olmadı. Mağlubiyetten dolayı üzgünüz." diye konuştu.

Dumlupınar: "Kalan 6 maçı galibiyetle tamamlamak istiyoruz"

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, elde ettikleri galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.

Ligi başarıyla tamamlamak istediklerinin altını çizen Dumlupınar, "Öncelikle insanlık virüsle savaş halindeyken, maça adapte olmak çok zordu. Geçen hafta Akhisarspor'a karşı beklenmedik bir yenilgi aldık. Geride kalan 7 maçta galibiyet almayı düşünüyorduk. İlkini tamamladık. Önümüzdeki kalan 6 maçı galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Eskişehirspor'a da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.