Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Göztepe'nin Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, rakibin 10 kişi kalmasının kendileri için avantaj olduğunu ancak bunu iyi kullanamadıklarını belirtti.

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Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Göztepe'nin Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, rakibin 10 kişi kalmasının kendileri için avantaj olduğunu ancak bunu iyi kullanamadıklarını belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Parlatan, Trabzonspor'u tebrik etti.

Maça iyi başlayamadıklarını aktaran Parlatan, özellikle ilk yarım saatlik bölümde çok hata yaptıklarını ve top kayıpları yaşadıklarını söyledi.

Trabzonspor'un net pozisyonlara girdiğini vurgulayan Parlatan, şunları kaydetti:

"Baskılı oynadıklarında sadece 1 gol bulabilmeleri bizim adımıza sevindiriciydi. Son 15 dakikasında biraz toparladık. Maça katkı sağladık. Baskılı oyunu kurduğumuzda maalesef 2. golü kalemizde gördük. 2-1'i yakaladıktan sonra takımımız gerçekten elinden geleni yaptı, pozisyonlar bulmaya çalıştı. Trabzonspor da iyi bir savunma gösterdi. Belki dönüm noktası olarak Deniz Kadah'ın kafa topu bize dönerek 3-1 mağlubiyeti getirdi. Biz daha iyisini yapmak mecburiyetindeydik. Çok fazla üretken değildik. Tabii ki Trabzonspor'un kaliteli ayakları ve iyi oyun anlayışı skoru getirdi."

Hüseyin Çimşir: "Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.

Oyuncuların verdikleri görevleri yerine getirdiğini aktaran Çimşir, şöyle konuştu:

"Uzun, 3 ay bir aradan sonra oynanan futbol bence gayet olumluydu. Oyunu 2'ye ayırmak gerekiyor. 11-11 olan ve 11'e 10 olan olarak. Bence ikisini de takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. 11-11 olan bölümde skoru daha çok artırabilirdik. Daha rahat kendimize avantaj sağlayabilirdik. Sonrasında eksik kalmamıza rağmen arkadaşların ortaya koyduğu çok büyük bir mücadele var. 10 kişi nasıl, ne şekilde oynanır onu da bence gayet yerinde ve başarılı şekilde uyguladığımızı düşünüyorum. Tabii geri kalan 7 hafta var. Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ortada emek, mücadele var. Verdikleri kararlarda daha sağlıklı ve sağduyulu olurlarsa sevinirim."

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor
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