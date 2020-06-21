TFF 1. Lig'in 29. haftasında ağırladığı Altınordu ile 0-0 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, iyi oyunlarına rağmen 1 puanla yedindiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fırat Gül, her iki takımın da memnun edici bir oyun sergilediğini belirtti.

İstedikleri şeylerin birçoğunu sahada gerçekleştirdiklerini kaydeden Gül, "Oynadığı oyunu rakibe kabul ettiren, topun hakimiyetini sağlayan, bunu psikolojik üstünlükle birleştirip, maçın geneline yayan bir Boluspor vardı sahada. Sonuç itibarıyla iki taraf da planlı ve dirençli kadrolar." şeklinde konuştu.

Gül, Altınordu'nun amacının puan farkını korumak olduğunu dile getirerek, "Bizim ise tamamen galibiyet üzerine bir planımız vardı. Galip gelmek için her şeyi yapmaya çalıştık. Ceza sahasına giriş ve topa sahip olma yüzdemiz, oyunu rakibe kabul ettirme şeklimiz gayet iyiydi. Ancak bunu skora yansıtamadık. Sonuç itibarıyla bu maç bitti. Önümüzdeki maçlarda inşallah oynadığımız oyunu skorla birleştirip, sonuçlarına yansıtacağız." diye konuştu.

Eroğlu: "Zor bir maçtı"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde iyi futbol oynayan ancak bunu skora yansıtmayan iki takımın mücadelesinin yaşandığını aktararak, "Zor bir maçtı. Boluspor 6 puan altımızda. Alttan kurtulmaya çalışıyorlar. Biz de rakibimizi en azından kendimize yanaştırmama hedefindeydik." dedi.

Boluspor'un biraz daha kontrollü oynamayı tercih ettiğini dile getiren Eroğlu, "Bunun nedeni bizim hücum silahlarımıza alan bırakmamaktı. Hücum gücümüzün ortaya çıkmasını engellemekti. Son gün 2 oyuncumuzu sakatlanmaları nedeniyle kadrodan çıkardık. Bu ister istemez bizi olumsuz etkiledi. Dışarıdan seyredildiğinde çok keyifsiz bir maçtı. Ama bizim amacımız en azından 1 puanla ayrılmaktı." değerlendirmesinde bulundu.