Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'de Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ikinci yarısında çok iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Rumen teknik adam, Galatasaray'ın ligin büyük takımlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Maçta 1-0 öne geçtik ancak yaptığımız hatalardan dolayı üst üste 2 gol yedik. Daha sonra bir hata daha yaptık ve rakip üçüncü golü buldu. Fakat biz vazgeçmedik. Sadece Galatasaray seviyesindeki takımlar böyle bir sahada 3-1'den gelerek skoru 3-3 yapabilir. Maçın ikinci yarısında sahada sadece bir takım vardı. Çok fazla fırsat yakaladık, güzel futbol oynadık. İhtiyacımız olan bir puan kazandık. Bütün Türkiye'ye sahada kazanıldığını gösterdik." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında Galatasaray'ın savunmaya çekildiğini aktaran Sumudica, "Kaç takım Galatasaray'ın sahasında rakibini hapsedebilir. Galatasaray zaman geçirmeye oynuyordu. Bu da beni mutlu etti. Bir golümüz iptal edildi. Bence haksızlıktı ama yine son saniyede golü attık." diye konuştu.