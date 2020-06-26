Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, final niteliğinde bir maçı kazandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, final niteliğinde bir maçı kazandıklarını söyledi.

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Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor'un kaderi açısından önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi.

Bugün beraberliğin bile büyük sıkıntılar doğurabileceğini belirten Buz, şöyle konuştu:

"Final niteliğinde maçı kazanmak zorundaydık ve kazandık. Takımımızı tebrik ediyorum. Gerçekten istekliydiler. Kolay değildi, belirli bir süreçte istenilen sonuçlar gelmeyince öz güven kaybı oluyor. Kaliteli bir takımız ama daha çok kazanmamız gerekiyor. Bugün rakibimiz açısından olmazsa olmaz bir maçtı. En önemlisi kazanmaktı."

Coşkun Demirbakan: "Maalesef bugün yine kaybettik"

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Bursaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Demirbakan, şunları kaydetti:

"Maalesef bugün yine kaybettik. Bursaspor'da yeni başlayan İrfan hocaya da başarılar diliyorum. Oyun başa baştı. İlk pozisyonlara biz girdik. Yediğimiz golde topun kaleye ilk gelişiydi. Korner golü yedik. Rakibimizin ilk pozisyonuydu. Ondan önce 2-3 pozisyona girdik, atamadık. Ondan sonra gol yedik. Zaman zaman başa baş oynadık. Zaman zaman bilerek geride oynadık. Maç bitti, skor aleyhimizeydi."

Türkiye Futbol Federasyonu, İrfan Buz, Adanaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:55 Kaynak: AA

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